Beim Blick auf die TV-Quoten der vergangenen Bundesliga-Saison zeigt sich ein neuer Spitzenreiter - und ein Vereins-Schlusslicht.

Die Bundesliga-Saison 2024/25 ist vorbei, Zeit für einen Blick auf die TV-Quoten der einzelnen Vereine und Spiele. In der zurückliegenden Spielzeit konnte das Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen die meisten Fans vor die Endgeräte locken.

Bei "Sky" sahen laut "Sport Bild" 2,38 Millionen Zuschauer die Partie, mehr als die 2,08 Millionen, die beim Duell zwischen den Münchnern und dem BVB einschalteten.

Am anderen Ende der Quotentabelle steht die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum. Am siebten Spieltag entschieden sich nur 8.000 Fans, das Spiel anzuschauen. Der schlechteste Wert aller 306 Bundesligaspiele in der zurückliegenden Saison.

Auch beim Blick auf das generelle Interesse liegt Hoffenheim in der Gunst der Fans am Ende. Betrachtet man die Zuschauerzahlen von "Sky" und von "DAZN“ kumuliert, dann sahen im Durchschnitt 175.700 Menschen die Spiele der Kraichgauer.