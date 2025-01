Die Pilotphase ist zunächst auf neun Stadien in München, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leipzig, St. Pauli, Hamburg, Düsseldorf und Magdeburg beschränkt. Am 20. Spieltag kommt die Neuerung bei fünf Partien zum Einsatz.

Das Gute: Da die Technik im Rahmen eines Pilotprojekts ab dem 20. Spieltag in der Bundesliga und 2. Bundesliga testweise eingeführt wird, kann diese Szene bald Realität werden.

Denn wie wird es wohl sein, wenn ein Schiedsrichter in einem brodelnden Westfalenstadion vor einer emotionalen Südtribüne kurz vor Schluss per Durchsage erklären muss, warum der VAR entschieden hat, dem BVB den Elfmeter doch nicht zuzusprechen? Es dürfte hoch hergehen.

Das Wichtigste in Kürze

"Es ist ein logischer Schritt, der kommen musste. Ich finde es wichtig, dass man ihn macht, dass man mehr Transparenz will, dass man die Zuschauer im Stadion mitnehmen will. Ich hoffe natürlich, dass das zu mehr Verständnis und Klarheit führen wird. Und diese Klarheit wäre sehr gut", sagte Meier im ran -Gespräch.

Bundesliga: Neue Herausforderung für die Schiedsrichter

Deshalb sind unangenehme Situationen wie die noch fiktive vor der Süd eine neue Herausforderung für die Referees. Allerdings bekommen sie ein Werkzeug an die Hand, das alternativlos scheint, aber eben auch nicht ohne Brisanz ist.

"Das Problem ist: Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem es tatsächlich schwierig wird. Denn im Fußball müssen auch Grau-Entscheidungen erklärt werden", sagte Meier, der auf andere Sportarten wie Rugby oder American Football verweist, wo solche Erläuterungen schon lange an der Tagesordnung sind.