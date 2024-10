Und wieder mal sorgt der Video-Schiedsrichter für hitzige Diskussionen. Diesmal weil ein vermeintliches Foul an Frankfurts Hugo Ekitike in der Nachspielzeit nicht überprüft wird. So kann es nicht weitergehen. Es müssen Veränderungen her, damit der Einsatz des VAR nachvollziehbar wird. Ein Kommentar.

Von Christian Stüwe

Nach einem Missverständnis zwischen Leverkusens Torwart Lukas Hradecky und Jonathan Tah steigt Frankfurts Stürmer Hugo Ekitike in der 91. Minute des umkämpften Topspiels am Samstagnachmittag zum Kopfball vorm leeren Tor hoch. Tah kommt von hinten und schiebt und rempelt den in der Luft stehenden Franzosen, Ekitike kann den Ball nicht im Tor unterbringen.

Klarer Elfmeter, sagen die Frankfurter und die meisten Experten. Körperkontakt gehört zum Fußball dazu, argumentieren die Leverkusener. Eine Entscheidung im Graubereich, tendenziell eher ein Elfmeter. Schiedsrichter Felix Brych lässt weiterspielen, die Eintracht verliert mit 1:2.

Und wieder mal fragt sich ganz Fußball-Deutschland: Warum hat der VAR die wahrscheinlich spielentscheidende Szene nicht überprüft? Warum schaut sich Brych die Bilder nicht zumindest an, wenn es die Möglichkeit gibt?

Man wolle "starke Feldentscheidungen", verteidigt Schiedsrichter-Chef Knut Kircher am Sonntagmittag im "Sport1-Doppelpass" Brych und Video-Schiri Günter Perl und betont den Ermessensspielraum. Die ursprüngliche Herangehensweise des VAR war es, nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen einzugreifen, bei Schwarz-weiß-Situationen.

So gesehen hat das Schiedsrichter-Team tatsächlich alles richtig gemacht.