Nachdem es am vergangenen Bundesligaspieltag einige strittige Situationen gab, haben wir Urs Meier um seine Einschätzung gebeten. Der Schweizer hat zu den Szenen klare Meinungen. Das Interview führte Malte Ahrens Bundesliga-Fans haben in den vergangenen Wochen ziemlich oft Schiedsrichter und den VAR im Mittelpunkt erlebt. Einige Entscheidungen waren dabei falsch oder sehr kritisch bewertet worden. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga So gab Patrick Ittrich zum Beispiel zu, dass seine Entscheidung im Spiel zwischen Mainz und Augsburg falsch war: "Als ich die Bilder angesehen habe, ist mir schnell bewusst geworden, dass sie nicht zu dem passen, was ich wahrgenommen habe. Da haben wir keine Argumente mehr. Natürlich bin ich überhaupt nicht zufrieden damit." Auch der VAR schaltete sich in dieser Szene nicht ein. Mit Urs Meier haben wir unter anderem über diese Situation gesprochen. Auch die Rote Karte im Topspiel zwischen Bayern München und Hoffenheim ordnet der Ex-Schiedsrichter im exklusiven ran-Interview ein. ran: Am letzten Spieltag gab es einige strittige Szenen, die zum Teil auch spielentscheidend waren. Fangen wir der Reihenfolge nach an mit Mainz gegen Augsburg. Beim ersten Elfmeter trifft Elvis Rexhbecaj vermeintlich Stefan Bell und Schiedsrichter Patrick Ittrich zeigt früh auf den Punkt. Nach einem langen VAR-Check blieb der Strafstoß bestehen. Wie bewerten Sie diese Situation? Urs Meier: "Ich kann nur sagen, dass ich auf den Bildern kein Foulspiel sehe. Sonst hätte man am getroffenen Oberschenkel sicherlich auch etwas gesehen. Das sind für Schiedsrichter auch Indikatoren, falls man etwas sieht. Das war hier nicht so. Das Problem war natürlich, dass man hier sehr lange checkt und der Schiedsrichter in dieser Zeit nicht rausgeht, um sich die Szene währenddessen selbst anzugucken. Dann kann er seine Wahrnehmung mit den TV-Bildern abgleichen. Dann wäre er auch - und das hat er nach dem Spiel zugegeben – zu einem anderen Resultat gekommen."

Meier: "Videoassistenten haben Angst" ran: Wie kommt so eine unübersichtliche Situation zustande, obwohl man auf den Bildern eindeutig erkennt, dass es keinen Kontakt gegeben hat? Meier: "Die Problematik vom VAR ist dann, dass Ittrich den Elfmeter gegeben hat und das vermutlich so kommuniziert, dass er es gehört hat oder es eine Berührung gab. Dann sucht der VAR natürlich die Bilder zusammen, die das bestätigen würden. Das ist nicht der Fall gewesen und dann muss er selbst rausgeschickt werden, um es sich anzugucken. Dann wäre die richtige Entscheidung sicherlich kein Elfmeter gewesen. Das Problem ist, dass es so viele Kameraeinstellungen gibt, dass der Kontakt so lange gesucht wird. Da haben die Videoassistenten inzwischen Angst, dass irgendwann ein Bild auftaucht, das sie doch nicht gesehen haben, und das Gegenteil belegt."

ran: Eine weitere strittige Szene folgte am Sonntag, als Kevin Akpoguma und Luis Diaz bei Bayern gegen Hoffenheim aufeinandertrafen. Dort entschied Tobias Stieler bereits nach 17 Minuten auf Rote Karte und Elfmeter. Ist das aus ihrer Sicht ein Stürmerfoul, oder schließen sie sich der Entscheidung des Unparteiischen an? Meier: "Ich sage es mal so: Das Beste wäre gewesen, es einfach laufen zu lassen. Beide waren sehr aktiv und man muss dann schauen: Wer war aktiver und wer ist auch vorne? Da geht es grundsätzlich um die Schulter. Wer die vorne hat, hat einen Vorteil. Das musst du als Schiedsrichter sehen in der Situation. Wenn sich das dann schnell ändert, muss es dafür ja einen guten Grund geben. Diaz war hinten und hatte die schlechtere Position. Auf einmal war er vorne. Ich sehe da ein Reißen des Stürmers zuerst und wenn er da Stürmerfoul gibt, ist der Schiedsrichter auf der sicheren Seite. Akpoguma ist natürlich nur in die Situation gekommen, die zum Elfmeter führt, weil er gehalten worden ist und dadurch ins Straucheln kommt. Der VAR hat dann entschieden, dass der Grundsatz einer klaren Fehlentscheidung nicht erfüllt gewesen sei. Aber für mich war es das. Da sollte man sich das Ganze genauer und auch in der Gesamtheit anschauen, ab dem ersten Ziehen an der Schulter von Diaz. Für mich hat das mit Fußballverständnis zu tun, ob man solche Sachen sieht oder nicht."

Meier: "Schiedsrichter war froh, dass es Abseits war" ran: Wenn in dieser Situation ein Foul des Defensivspielers gepfiffen wird, ist es dann trotzdem richtig, auch die Rote Karte zu geben, oder sollte man dann nur den Elfmeter geben und es bei Gelb belassen? Meier: "Das Problem ist, dass, wenn er es so auslegt, auch die Karte ein Muss ist. Man kann hier nicht Elfmeter geben und dann nur Gelb. Das wäre eine Kompromissentscheidung, die nicht gut wäre. Wenn die Schiedsrichter dort eine klare Linie durchziehen, finde ich das gut. Dann weiß man wenigstens, was passiert. Ansonsten könnte ja jeder das machen, wie er meint." Verkehrs-Chaos statt Absage? Machtspielchen auf dem Rücken der Fans - ein Kommentar ran: Kurz davor ging es bei Köln gegen Leipzig um das Handspiel von Christoph Baumgartner. Am Ende wurde auf Abseits entschieden, was durch Frank Willenborg über aktiv oder passiv am Monitor bestätigt werden musste. Wie erklären sie diese Szene? Meier: "Grundsätzlich muss das Abseits natürlich geklärt sein. Das ist von der Folge der Aktionen nun mal zuerst geschehen. Die zweite Aktion mit dem Handspiel kommt danach. Jetzt ist die Frage gewesen, ob es aktives oder passives Abseits war, und im Nachgang war der Schiedsrichter sicherlich froh, dass es aktiv war. Wäre das nicht so gewesen, hätte es für das Handspiel konsequent Elfmeter und Rot geben müssen. Anders, als es angezeigt wurde, war der Ball sicherlich nicht auf der Brust, sondern am Arm. Das Bild kann im Moment natürlich täuschen und ich bin mir sicher, dass der Schiedsrichter den Ball wirklich an der Brust gesehen hat. Ich bin mir sicher, dass sich bei passivem Abseits der VAR dann gemeldet hätte und darauf hingewiesen hätte, dass der Ball am Arm und nicht an der Brust war."

