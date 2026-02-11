- Anzeige -
- Anzeige -
Undurchsichtige Vorwürfe

Franck Ribery taucht in Epstein-Files auf - Anwalt spricht von "Fake News"

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 10:52 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Der Name Franck Ribery taucht in den Epstein-Files auf. Der ehemalige Bayern-Star möchte sich gegen die Anschuldigungen wehren.

von Mike Stiefelhagen

Schwere Vorwürfe gegen Franck Ribery. Der ehemalige Star des FC Bayern München möchte sich zur Wehr setzen. Der Franzose taucht in den Epstein-Files auf.

Diese bezeichnen eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten, Gerichtsakten und Beweismaterialien im Zusammenhang mit dem US-Finanzier Jeffrey Epstein. 2008 wurde dieser wegen Sexualdelikten an Minderjährigen verurteilt. 2019 wurde er wegen des systematischen Sexhandels mit Minderjährigen festgenommen, ehe er wenig später im Gefängnis verstarb.

Ein erheblicher Teil dieser Dokumente stammt aus Zivilklagen von Opfern sowie aus Verfahren gegen seine langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell, die 2021 wegen Beihilfe zum Sexhandel mit Minderjährigen schuldig gesprochen wurde.

Die Veröffentlichung einzelner Dokumente erfolgte schrittweise, oft nach gerichtlichen Entscheidungen zur Entsiegelung. Dennoch sind bis heute nicht alle Unterlagen vollständig öffentlich zugänglich. Genau diese teilweise geschwärzten oder zurückgehaltenen Dokumente nähren Spekulationen.

Die Bundesliga-Legende Ribery taucht darin auf. In welchem Zusammenhang er zu dem Fall steht bleibt jedoch unklar - auch wegen der teilweise geschwärzten Stellen im Text.

- Anzeige -
- Anzeige -

Ribery-Anwalt spricht von "Falschinformationen"

In diesen Akten existiert ein 38-seitiges Schreiben von einer Französin aus der Stadt Morlaix aus dem Jahr 2019. Dabei geht es neben Epstein auch um Ribery.

Der 42-Jährige kündigt juristische Schritte an. Sein Anwalt Alberto Bruso spricht bereits von "Falschinformationen". Auf "X" führt Bruso weiter aus: "Ich werde in meiner Funktion als Anwalt von Herrn Ribery alle notwendigen rechtlichen Schritte einleiten, um die Verantwortlichen für diese Fake-News zu bestrafen, die einen Angriff auf die Würde meines Mandanten und seiner Familie darstellen."

Das Schreiben aus dem Jahr 2019 erweckt den Eindruck, Ribery sei in den Fall des Sexualstraftäters verwickelt. Dies wird vehement zurückgewiesen. Ohne Beweise gilt auch für die Bayern-Legende die Unschuldsvermutung.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Keine Verhandlungen mit Harry Kane? Max Eberl mit Klartext

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Ribery wird als "bedrohlich und gewaltsam" beschrieben

Laut der Nachrichtenagentur AFP gab die Frau an, dass sie selbst Opfer von Epstein gewesen sei. Ribery soll sie hingegen geschlagen haben. Er sei "bedrohlich und gewaltsam".

Die Polizei habe eingreifen müssen. Der Vorfall fand in ihrem Garten statt.

Zudem gibt es das Zitat: "Seine Zugehörigkeit zur Welt der Prostitution ist bekannt." Es gibt bislang keine Hinweise, dass in solch einem Fall gegen Ribery ermittelt wurde.

Jedoch stand er vor zwölf Jahren bereits vor Gericht. In einem Münchner Hotel soll er mit einer 17-jährigen Prostituierten Sex gehabt haben. Er sagte, er wusste nichts von ihrem genauen Alter und habe nie Sex gegen Bezahlung gehabt. Er wurde freigesprochen.

Mehr News und Videos
Genervt: Sport-Geschäftsführer Lars Ricken
News

"Nervt schon": Ricken zur BVB-Kritik

  • 11.02.2026
  • 11:15 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 11.02.2026
  • 10:51 Uhr
Menschenmassen auf dem Weg zur U-Bahn am Bahnhof Fröttmaning - München 10.11.2024: Carolina Panthers vs. New York Giants, Allianz Arena, NFL, American Football Herren, USA Munich Game 2024
News

Kommentar: Chaos mit Ansage bei Bayern vs. RB

  • 11.02.2026
  • 10:15 Uhr
Mit der U-Bahn Linie U6 zum Fußball, Allianz Arena in Fröttmaning, MVG plant Sonderbetrieb am Mittwoch, um Fußballfans trotz Warnstreik zum DFB-Pokal-Viertelfinale zu bringen, München, Februar 2026...
News

FC Bayern vs. Leipzig findet trotz ÖPNV-Streiks statt - alle Infos

  • 11.02.2026
  • 10:13 Uhr
Bayern-Kandidaten
News

Bayern sucht Kane-Ersatz: Neun spannende Kandidaten

  • 11.02.2026
  • 10:11 Uhr
Urs Meier
News

Schiri-Experte: VAR-Statistik "ist einfach nicht richtig"

  • 11.02.2026
  • 09:57 Uhr
Neuer FCS-Coach: Argirios Giannikis
News

Saarbrücken: Giannikis neuer Trainer - Thiele Sportvorstand

  • 11.02.2026
  • 09:53 Uhr
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 10: Marten Winkler (Hertha, 22) seen in action with Jordy Makengo (Freiburg, 33), during the DFB Cup DFB Pokal match (Viertelfinale Quarter-final) between DFB-Pokal: Hert...
News

Drama in Berlin: Freiburg beendet Herthas Pokal-Traum

  • 11.02.2026
  • 08:48 Uhr
ACHTUNG FOTOMONTAGE: Trainer Vincent KOMPANY (Bayern Muenchen) trifft im Viertelfinale auf Trainer Ole WERNER (Leipzig). Vorschau Fussball DFB Pokal , Viertelfinale FC Bayern Muenchen - RB Leipzig ...
News

DFB-Pokal heute live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 11.02.2026
  • 08:40 Uhr
10.02.206, xtgx, Fussball - DFB Pokal 1 4 Finale Hertha BSC Berlin - SC Freiburg emspor, v.l. Luca Schuler (Hertha, 18) und Stefan Leitl (Hertha, Trainer) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF P...
News

Kommentar: Herthas Pokalaus könnte Gold wert sein

  • 11.02.2026
  • 08:33 Uhr