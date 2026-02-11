Der Name Franck Ribery taucht in den Epstein-Files auf. Der ehemalige Bayern-Star möchte sich gegen die Anschuldigungen wehren.

von Mike Stiefelhagen

Schwere Vorwürfe gegen Franck Ribery. Der ehemalige Star des FC Bayern München möchte sich zur Wehr setzen. Der Franzose taucht in den Epstein-Files auf.

Diese bezeichnen eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten, Gerichtsakten und Beweismaterialien im Zusammenhang mit dem US-Finanzier Jeffrey Epstein. 2008 wurde dieser wegen Sexualdelikten an Minderjährigen verurteilt. 2019 wurde er wegen des systematischen Sexhandels mit Minderjährigen festgenommen, ehe er wenig später im Gefängnis verstarb.

Ein erheblicher Teil dieser Dokumente stammt aus Zivilklagen von Opfern sowie aus Verfahren gegen seine langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell, die 2021 wegen Beihilfe zum Sexhandel mit Minderjährigen schuldig gesprochen wurde.

Die Veröffentlichung einzelner Dokumente erfolgte schrittweise, oft nach gerichtlichen Entscheidungen zur Entsiegelung. Dennoch sind bis heute nicht alle Unterlagen vollständig öffentlich zugänglich. Genau diese teilweise geschwärzten oder zurückgehaltenen Dokumente nähren Spekulationen.

Die Bundesliga-Legende Ribery taucht darin auf. In welchem Zusammenhang er zu dem Fall steht bleibt jedoch unklar - auch wegen der teilweise geschwärzten Stellen im Text.