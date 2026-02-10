Dem FC Bayern droht mittelfristig womöglich ein Dilemma auf der Stürmerposition. Die Zeit von Nicolas Jackson dürfte im Sommer zu Ende sein. Und plötzlich wackelt auch eine Vertragsverlängerung von Harry Kane. Wer kann ihn im Sturm ersetzen? ran sieht sich neun spannende Optionen an. Von Dominik Hager Der FC Bayern München wird im kommenden Sommer aller Voraussicht nach auf dem Stürmer-Markt zuschlagen. Stand jetzt ist es schließlich absolut unwahrscheinlich, dass Leihspieler Nicolas Jackson fest verpflichtet wird. Und dann gibt es auch bei Harry Kane neue Bewegungen. Der englische Topstar steht zwar noch bis 2027 in München unter Vertrag, doch wie der "kicker" berichtet, ist die Ausstiegsklausel, die der 32-Jährige ziehen kann, doch noch nicht abgelaufen. Demnach könne Kane bis Ende Februar entscheiden, ob er die Bayern im Sommer verlassen will. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Und die Schlange an Interessenten für Kane ist offenbar lang. Neben mehreren Premier-League-Klubs, die den englischen Nationalstürmer in die Heimat holen wollen, soll auch ein Verein aus Saudi-Arabien großes Interesse zeigen und ein lukratives Angebot vorbereiten. Wenn nicht für den kommenden Sommer, dann für 2027.

Noch keine Verhandlungen zwischen FC Bayern und Harry Kane Sportvorstand Max Eberl erklärte im Vorfeld des DFB-Pokalspiels gegen RB Leipzig, dass es zwischen den Bayern und Kane noch keine Verhandlungen über eine Vertragserlängerung gebe. "Ich habe gesagt, dass wir reden, nicht verhandeln. Verhandlungen sind noch nicht gestartet", sagte er. Zwar gebe es einen "intensiven Austausch" und vieles deutet auch weiterhin darauf hin, dass Kane sein Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister verlängern wird. Doch sicher ist das noch nicht. Der Klub muss sich also für den Fall der Fälle mit Alternativen beschäftigen. Optimalerweise handelt es sich um einen jüngeren Stürmer, der eines Tages die Stammspieler-Rolle von Kane einnehmen könnte. Solche Angreifer kosten aber natürlich auch ihren Preis. Doch auch wenn Kane bleibt, braucht es einen Backup, wenn Jackson den Verein im Sommer verlässt. Hier könnte zwar auch Serge Gnabry eine wichtige Rolle einnehmen, der erst jüngst seinen Vertrag verlängert hat. Allerdings hat dieser zentral hinter einem Stürmer oder auf den Außenbahnen seine größten Stärken. ran wirft einen Blick auf Mittelstürmer, die aus Sicht der Bayern interessant werden könnten.

Samu Aghehowa Klub: FC Porto

Marktwert laut transfermarkt: 50 Millionen Euro

Vertragsende: 2029

Alter 21 Sami Aghehowa gehört definitiv zu den spannendsten Spielern in der portugiesischen Liga. Der junge Spanier hat in der laufenden Saison bereits 20 Tore in 32 Pflichtspielen erzielt. Aghehowa ist über 1,90 Meter groß, robust, athletisch (Top-Speed über 35 km/h) und abschlussstark. Sein Spielstil ist in etwa mit jenem von Victor Osimhen vergleichbar. Aghehowa wäre mehr oder weniger der perfekte Spieler für den FC Bayern, wäre da nicht das Problem mit dem Preis. Aghehowa soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro haben. Selbstredend scharren schon einige Insel-Klubs mit den Hufen. Bayerns Sportvorstand müsste schon ein wenig zaubern, um Aghehowa zu einigermaßen soliden Konditionen zu bekommen.

Joaquin Panichelli Klub: Racing Straßburg

Marktwert laut transfermarkt: 25 Millionen Euro

Vertragsende: 2030

Alter: 23 Joaquin Panichelli kam erst im Sommer aus Argentinien nach Straßburg und gehört zu den absoluten Shootingstars in der Ligue 1. Der junge Argentinier hat in der laufenden Saison bereits elf Ligue-1-Tore erzielt und kämpft damit um die Torjägerkanone mit. Der 1,90 Meter große Stürmer ist kopfballstark und präsent im Strafraum. Ähnlich wie Kane ist er allerdings nicht gerade schnell und agil. Im Gegensatz zum Engländer ist Panichelli aber auch noch nicht in der Lage, wirklich viel für das Spiel beizutragen und definiert sich mehr über seine Tore. FC Bayern und die Talente-Flucht: Aderlass oder Werbung für den Campus? Einen Panichelli aus Straßburg zu holen, dürfte aber immerhin ein leichteres Unterfangen sein, als Aghehowa oder einen Stürmer aus der Premier League zu verpflichten.

Ayase Ueda Klub: Feyenoord Rotterdam

Marktwert laut transfermarkt: 15 Millionen Euro

Vertragsende: 2028

Alter: 27 Ayse Ueda ist wohl längst nicht jedem ein Begriff, jedoch schießt der Japaner die Eredivisie aktuell kurz und klein. Mit 18 Toren in 20 Liga-Spielen weist er eine gigantische Quote auf. Zwar ist es die erste Saison von Ueda auf diesem Niveau, jedoch zeigen auch 16 Tore in 36 Länderspielen, dass er weiß, wo das Tor steht. Der Goalgetter bringt einen hervorragenden Abschluss mit und ist trotz seiner Größe von 1,82 Metern enorm kopfballstark, weil er über eine tolle Sprungkraft verfügt. Fußballerisch ist Ueda hingegen eher mittelmäßig veranlagt und mit seinen 27 Jahren auch längst aus dem Talent-Alter heraus. Der Feyenoord-Star wäre kein perspektivischer Stammspieler, aber einer, der als Joker für Gefahr sorgen könnte.

Santiago Castro Klub: FC Bologna

Marktwert laut transfermarkt: 35 Millionen Euro

Vertragsende: 2028

Alter: 21 Santiago Castro gehört zu den spannendsten Stürmern in der Serie A. Der Argentinier ist erst 21 Jahre alt und längst ein Leistungsträger beim FC Bologna. Mit sechs Toren und zwei Assists in der laufenden Serie-A-Saison ist seine Bilanz nicht überragend, jedoch bringt er einiges mit. FC Bayern: Nationalspieler verlängert auslaufenden Vertrag Der Argentinier ist physisch stark, besitzt eine vorbildliche Arbeitsmoral und ist fußballerisch stark genug, um offensiv flexibel einsetzbar zu sein. Castro kann nicht nur abschließen, sondern auch Chancen kreieren.

Igor Thiago Klub: FC Brentford

Marktwert laut transfermarkt: 35 Millionen Euro

Vertragsende: 2029

Alter: 24 Igor Thiago zeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann. In seinem ersten Brentford-Jahr fehlte der Brasilianer lange verletzt und absolvierte nur 169 Spielminuten. In der laufenden Spielzeit ist Thiago fit und förmlich explodiert. Mit seinen 17 Premier-League-Saisontoren ist er in der Torjägerliste auf Platz zwei hinter Erling Haaland. Dass der 24-Jährige torgefährlich ist, hat er bereits in Belgien gezeigt, mit einem solchen Aufschwung war aber nicht zu rechnen. FC Bayern vs. TSG Hoffenheim – Grischa Prömel exklusiv: Sieg in München? "Der Zeitpunkt ist kein schlechter" Der Brentford-Star bringt ein Profil mit, welches auch für die Bayern spannend wäre. Thiago ist groß, wuchtig und weiß, wie man Bälle in der vorderen Zone abschirmen kann. Hinzu kommt ein starker Abschluss und eine gute Athletik, die er auch in Form von Tiefenläufen ausspielen kann. Technisch ist Thiago - anders als sein berühmter Namensvetter aus Spanien - nicht übermäßig gut und auch seine Verletzungshistorie macht Sorgen. Ein spannender Angreifer ist er aber allemal.

Moise Kean Klub: AC Florenz

Marktwert laut transfermarkt: 45 Millionen Euro

Vertragsende: 2029

Alter: 25 Moise Kean hat eigentlich alles, was ein Top-Angreifer haben muss. Der Italiener ist körperlich unfassbar stark, besitzt einen satten Schuss und ist auch technisch durchaus veranlagt. All das sind Eigenschaften, die ein Verteidiger zu Recht fürchten kann. Das Problem ist aber, dass Kean schlichtweg die Konstanz fehlt. In der laufenden Saison kommt der 24-malige italienische Nationalspieler nur auf sechs Tore in der Serie A. Zu wenig für einen Stürmer mit solchen Anlagen. Immer wieder werden auch Zweifel an seinem Charakter laut. Die ganz große Frage ist eben, ob es jemandem gelingt, das Maximum aus Kean herauszuholen. Vincent Kompany wäre das durchaus zuzutrauen. Ein Transfer bliebe aber eine heiße Wette.

Kai Havertz Klub: FC Arsenal

Marktwert laut transfermarkt: 55 Millionen Euro

Vertragsende: 2028

Alter: 26 Kai Havertz spielt nach seiner langen Verletzungspause auf, als wäre er nie weg gewesen. Der Gunner ist als deutscher Nationalspieler natürlich auch für den FC Bayern interessant. Havertz ist für einen Stürmer äußerst spielstark und kann natürlich auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Die große Frage ist nur, ob es überhaupt eine Chance gibt, Havertz zu verpflichten. Im weiteren Verlauf der Rückrunde dürfte sich zeigen, ob er sich beim FC Arsenal gegen die große Konkurrenz durchsetzen kann. Ist das der Fall, deuten die Zeichen in Richtung Verlängerung. FC Bayern: Handgelder erreichen durch Upamecano wohl Mega-Summe

FC Bayern München: Franck Ribery taucht in Epstein-Files auf Havertz wäre natürlich auch keiner, der sich beim FC Bayern mal so eben auf die Bank setzen würde. Mit Jamal Musiala auf der Zehn und Kane auf der Neun würde ihm aber genau das drohen. So spannend die Vorstellung von Havertz im Bayern-Trikot wäre, so bleiben auf der anderen Seite viele Fragezeichen.

Franculino Dju Klub: FC Midtjylland

Marktwert laut transfermarkt: 22 Millionen Euro

Vertragsende: 2029

Alter: 21 Fanculino Dju konnte in der Vorsaison erstmals so richtig auf sich aufmerksam machen und hat an dieses Niveau nahtlos angeknüpft. In 17 Meisterschaftsspielen in Dänemark hat der 21-Jährige 16 Tore erzielt. Den Spieler vom FC Bayern zu überzeugen, wäre wohl nicht die größte Herkules-Aufgabe für Eberl. Dju ist physisch stark, zeigt sich vor dem Tor eiskalt und bringt eine enorme Schnelligkeit mit. Zudem ist er sich auch nicht zu schade, defensiv mitzuarbeiten und weiß im Pressing zu überzeugen. Stellt sich nur die Frage, ob er diese Qualitäten auch schon in einer Top-Liga einbringen könnte. Derzeit fehlt der Mittelstürmer verletzt, weil er sich im Januar eine Knieverletzung zugezogen hatte. Seine Rückkehr soll Ende März oder Anfang April erfolgen.

Dusan Vlahovic Klub: Juventus Turin

Marktwert laut transfermarkt: 35 Millionen Euro

Vertragsende: 2026

Alter: 26 In der laufenden Saison gleicht Dusan Vlahovic einem One-Hit-Wonder. Zu spüren bekam das ausgerechnet Borussia Dortmund. Mit zwei Toren und einer Vorlage war der Serbe ausschlaggebend dafür, dass der BVB im Champions-League-Duell den 4:2-Vorsprung noch verspielte. Ansonsten hat Vlahovic mit Formschwankungen und Verletzungen zu kämpfen. Häufig steht sich der Juve-Star auch selbst im Weg. Dennoch ist er für den FC Bayern rein sportlich ein sehr interessanter Mann. Dies liegt natürlich in erster Linie daran, dass er im Sommer 2026 ablösefrei zu haben wäre. Hinzu kommen seine eigentlich genialen Goalgetter-Fähigkeiten. Vlahovic ist schuss- und kopfballstark, verfügt über viel Durchschlagskraft und kann sich am Ball auch behaupten. Lediglich das Tempo fehlt ihm ein wenig. Sein Potenzial würde reichen, um eines Tages Kane als Nummer-eins-Stürmer abzulösen. Wohin die Reise beim manchmal launischen Stürmer aber geht, weiß niemand so genau.