DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

Im DFB-Pokal wirft das Halbfinale bereits seine Schatten voraus. Wann findet die Auslosung statt? ran hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg stehen bereits drei Halbfinalisten des DFB-Pokals fest.

Der letzte Teilnehmer wird im Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ermittelt.

Nach dem letzten Viertelfinal-Spiel wird der Blick dann auch recht schnell in Richtung Halbfinale gehen. Die Runde der letzten Vier wird am 22. Februar ausgelost. Ausgetragen werden die Partien am 21. und 22. April.

ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung.