Um was genau ging es in dem Streit?

Konkret ging es im Paket B um die Samstagsspiele um 15:30 Uhr sowie die Einzelbegegnungen am Freitagabend und die Relegation - insgesamt 196 Partien pro Saison. "DAZN" fühlte sich diskriminiert, weil sein Angebot abgelehnt wurde, obwohl es angeblich mit Abstand am höchsten war. Die DFL akzeptierte die von "DAZN" abgegebenen Finanzgarantien aber nicht und vergab das Paket B an "Sky". Daraufhin rief "DAZN" das Schiedsgericht an, so dass es nun zur Neuansetzung der Auktion kommt.