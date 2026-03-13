Europa League
FC Porto vs. VfB Stuttgart live & kostenlos: Europa League im TV, Livestream und Ticker
- Veröffentlicht: 13.03.2026
- 12:32 Uhr
Der VfB Stuttgart gastiert im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.
Nach einer 1:2-Heimpleite gegen den FC Porto im Hinspiel steht der VfB Stuttgart in der Europa League mit dem Rücken zur Wand. Die Schwaben erwischten einen ganz schwachen Start und gerieten mit 0:2 in Rückstand.
Deniz Undav brachte den VfB zwar mit seinem Treffer zurück in die Partie, jedoch fand im Anschluss der vermeintliche Ausgleich von Angelo Stiller aufgrund einer Abseitsposition keine Anerkennung.
Für die Schwaben, die sich sonst eher über eine enorme Heimstärke definieren, wartet in Porto (Donnerstag, ab 21 Uhr im Liveticker) eine enorm schwere Aufgabe. Die Portugiesen haben in der heimischen Liga erst zehn Saison-Gegentore kassiert und führen die Tabelle souverän an.
Doch auch der VfB hat in der laufenden Saison gezeigt, vor allem gegen Top-Klubs punktuell brillieren zu können. Beim FC Porto wird es einen fast perfekten Auftritt benötigen, um doch noch das Ticket für das Viertelfinale lösen zu können.
FC Porto vs. VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
- Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Porto
- Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale Rückspiel
- Datum: 19. März 2026
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragunsort: Estadio do Dragao
Stuttgart in Porto live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Porto wird bei RTL und Nitro live im Free-TV übertragen.
Externer Inhalt
Stuttgart gastiert in Porto: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Einen Livestream gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig, um auf die Streaming-Plattform zuzugreifen.
Porto empfängt den VfB Stuttgart: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu FC Porto vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FC Porto vs. VfB Stuttgart live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: FC Porto vs. VfB Stuttgart
- Wettbewerb: Europa League, Champions League
- Datum und Uhrzeit: 19. März 2026, 21:00 Uhr
- Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Francesco Farioli (FC Porto)
- Free-TV: RTL
- Pay-TV: -
- Livestream: RTL+
- Liveticker: ran.de