FC Porto vs. VfB Stuttgart live & kostenlos: Europa League im TV, Livestream und Ticker

Der VfB Stuttgart gastiert im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Nach einer 1:2-Heimpleite gegen den FC Porto im Hinspiel steht der VfB Stuttgart in der Europa League mit dem Rücken zur Wand. Die Schwaben erwischten einen ganz schwachen Start und gerieten mit 0:2 in Rückstand.

Deniz Undav brachte den VfB zwar mit seinem Treffer zurück in die Partie, jedoch fand im Anschluss der vermeintliche Ausgleich von Angelo Stiller aufgrund einer Abseitsposition keine Anerkennung.

Für die Schwaben, die sich sonst eher über eine enorme Heimstärke definieren, wartet in Porto (Donnerstag, ab 21 Uhr im Liveticker) eine enorm schwere Aufgabe. Die Portugiesen haben in der heimischen Liga erst zehn Saison-Gegentore kassiert und führen die Tabelle souverän an.

Doch auch der VfB hat in der laufenden Saison gezeigt, vor allem gegen Top-Klubs punktuell brillieren zu können. Beim FC Porto wird es einen fast perfekten Auftritt benötigen, um doch noch das Ticket für das Viertelfinale lösen zu können.