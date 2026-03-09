DFB-Team: Deniz Undav muss im WM-Kader gesetzt sein - ein Kommentar

In der Diskussion um die richtige Zusammenstellung des WM-Kaders ist die Personalie Deniz Undav zu einem Politikum geworden. Dabei verbietet sich jede Debatte um den Stuttgarter, an seiner WM-Teilnahme darf es keine Zweifel geben. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Deniz Undav weiß, was er kann. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die den sterilen Weg durch die verschiedenen Nachwuchsleistungszentren der Republik gegangen sind, scheut sich der 29-Jährige auch nicht davor, das auszusprechen. "Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen", sagte der Offensiv-Star jüngst der "Bild". Oder auch: "Dafür, dass ich für viele kein Stürmer bin, habe ich die beste Quote." Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Undavs Art ist im Fußball fast ausgestorben. Statt weichgespülte Phrasen in die Kameras zu äußern, trägt er sein Herz auf der Zunge. Vielleicht ist das auch der Grund, warum über seine WM-Teilnahme überhaupt debattiert wird. Denn rein sportlich dürfte es gar keine Zweifel geben. Mit wettbewerbsübergreifend 15 Toren ist der Angreifer des VfB Stuttgart der mit Abstand beste deutsche Stürmer dieser Saison - und zwar über alle Ligen hinweg. Nach einem schwierigen Saisonstart samt Knieverletzung überzeugt Undav seit November mit fast schon unverschämter Konstanz.

DFB-Team braucht unterschiedliche Stürmer-Profile Doch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint das noch nicht angekommen zu sein oder er legt andere Maßstäbe an. In seinem viel beachteten "kicker"-Interview sagte er mit Blick auf die Stürmer-Position: "Das ist zumindest auch eine Baustelle, die wir schließen müssen." Doch wie groß kann die Baustelle sein, wenn man auf den zweitbesten Stürmer der Bundesliga hinter Harry Kane zurückgreifen kann? Nagelsmann, das scheint inzwischen klar, will im Sturmzentrum des DFB-Teams vor allem auf Größe setzen. Das kann Undav mit seinen 1,79 Metern nicht erfüllen. Weshalb der Bundestrainer die Personalie offenbar eher stiefmütterlich behandelt. Laut Undav gab es seit der Winterpause keinen Kontakt mehr.

VIDEO: Kompany über Nagelsmann-Interview: "Bei mir alle gesetzt"

Doch es wäre fast schon fahrlässig, sich für diese wichtige Position auf ein einziges Spielerprofil festzulegen. Bei der WM warten unterschiedliche Gegner mit unterschiedlichen Stärken, gegen die es entsprechend unterschiedliche Lösungen braucht. Mal kann diese Lösung in der Luft liegen, mal am Boden. Wer bei einem so vielseitigen Turnier maximalen Erfolg anstrebt, der muss auch den Kader vielseitig aufbauen. Und einen Spieler wie Undav gibt es so kaum ein zweites Mal. Trotz seiner eher geringen Größe ist er physisch durchsetzungsstark, ein zuverlässiger Torjäger - und dazu auch noch variabel einsetzbar.

Deniz Undav: Seine Variabilität ist Trumpf Undav kann als alleinige Neun agieren, ebenso aber auch daneben als Teil einer Doppelspitze oder als hängende Spitze etwas zurückgezogen. In den bislang 34 Pflichtspielen der laufenden Saison setzte ihn Trainer Sebastian Hoeneß 23-mal ganz vorne ein und elfmal zurückgezogen, meist als Partner von Ermedin Demirovic. Sein Einfluss auf die Mannschaft war auf beiden Positionen gewaltig, als Neuner aber sogar noch etwas mehr. Spielte Undav in dieser Saison als echte Spitze, kommt er im Schnitt auf eine Torbeteiligung pro Einsatz. Doch auch dahinter hatte er an acht Toren seinen Anteil, war also im Schnitt an 0,72 Treffern pro Spiel beteiligt. Diese Variabilität ist ein Trumpf für die Stuttgarter - und könnte es auch für die Nationalmannschaft sein. Was nicht heißt, dass Undav eine Startelfgarantie für die WM bekommen sollte. Solche Aussagen verbieten sich im März ohnehin, niemand weiß, was bis dahin noch passieren wird. Und die Konkurrenz in der Offensive mit Jamal Musiala, Florian Wirtz, womöglich Nick Woltemade und Kai Havertz ist gewaltig. Aber ein Spieler in dieser Verfassung, in der sich Undav aktuell befindet, muss ohne Wenn und Aber Teil des Kaders sein.

VIDEO: FC Bayern: Kompany gibt Update zur Neuer-Verletzung

