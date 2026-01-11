Werder Bremen hat auf den Ausfall von Victor Boniface reagiert. Der Angreifer kommt bis zum Sommer auf Leihbasis vom VfB Stuttgart.

Werder Bremen hat in Jovan Milosevic (20) einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der Serbe wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart an die Weser, wie der Klub am Sonntag bekannt gab.

Damit reagierten die Bremer auch auf den Ausfall des Angreifers Victor Boniface, der sich am Samstag einer Knieoperation unterziehen musste und für den Rest der Saison ausfällt.

Werders Offensive kommt bisher nur auf 18 Saisontreffer in der Liga.