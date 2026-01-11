- Anzeige -
Bundesliga: Werder Bremen holt Boniface-Ersatz aus Stuttgart

  • Aktualisiert: 11.01.2026
  • 10:32 Uhr
  • SID

Werder Bremen hat auf den Ausfall von Victor Boniface reagiert. Der Angreifer kommt bis zum Sommer auf Leihbasis vom VfB Stuttgart.

Werder Bremen hat in Jovan Milosevic (20) einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der Serbe wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart an die Weser, wie der Klub am Sonntag bekannt gab.

Damit reagierten die Bremer auch auf den Ausfall des Angreifers Victor Boniface, der sich am Samstag einer Knieoperation unterziehen musste und für den Rest der Saison ausfällt.

Werders Offensive kommt bisher nur auf 18 Saisontreffer in der Liga.

Trainer Horst Steffen lobt neuen Werder-Stürmer Jovan Milosevic

"Jovan ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Torabschluss. Er passt sehr gut zur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", sagte Trainer Horst Steffen: "Obwohl er mit 20 Jahren noch relativ jung ist, hat er zuletzt viel Spielpraxis in der ersten serbischen Liga sammeln können."

Stuttgart hatte Milosevic 2023 verpflichtet, bei den Schwaben konnte er sich bisher aber nicht durchsetzen und wurde zuletzt deshalb bereits an den FC St. Gallen sowie Partizan Belgrad ausgeliehen.

