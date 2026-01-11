Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bundesliga: Werder Bremen holt Boniface-Ersatz aus Stuttgart
- Aktualisiert: 11.01.2026
- 10:32 Uhr
- SID
Werder Bremen hat auf den Ausfall von Victor Boniface reagiert. Der Angreifer kommt bis zum Sommer auf Leihbasis vom VfB Stuttgart.
Werder Bremen hat in Jovan Milosevic (20) einen neuen Stürmer verpflichtet.
Der Serbe wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart an die Weser, wie der Klub am Sonntag bekannt gab.
- Bundesliga-Spiele abgesagt: Wann werden die Partien von Werder Bremen und St. Pauli nachgeholt?
- Schlägt der BVB bei einem Legendensohn zu?
- VAR-Wutrede von HSV-Trainer Merlin Polzin nach Niederlage in Freiburg: "Ist mir absolut unerklärlich"
Damit reagierten die Bremer auch auf den Ausfall des Angreifers Victor Boniface, der sich am Samstag einer Knieoperation unterziehen musste und für den Rest der Saison ausfällt.
Werders Offensive kommt bisher nur auf 18 Saisontreffer in der Liga.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Trainer Horst Steffen lobt neuen Werder-Stürmer Jovan Milosevic
"Jovan ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Torabschluss. Er passt sehr gut zur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", sagte Trainer Horst Steffen: "Obwohl er mit 20 Jahren noch relativ jung ist, hat er zuletzt viel Spielpraxis in der ersten serbischen Liga sammeln können."
Stuttgart hatte Milosevic 2023 verpflichtet, bei den Schwaben konnte er sich bisher aber nicht durchsetzen und wurde zuletzt deshalb bereits an den FC St. Gallen sowie Partizan Belgrad ausgeliehen.