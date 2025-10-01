Anzeige
Bundesliga

Hamburger SV: Bier-Revolution im Volksparkstadion - Fans zapfen bald selbst?

  • Aktualisiert: 09.10.2025
  • 15:35 Uhr
  • Oliver Jensen

Der Hamburger SV plant ein neues Catering-Konzept. Vor allem die Bier-Liebhaber wären davon betroffen.

Warum lange in der Schlange stehen, wenn man sich das Bier selber zapfen könnte?

Der HSV plant laut einem Bericht der "Bild", die Catering-Bereiche im Volksparkstadion, darunter Kioske und VIP-Etagen, umfassend neu zu gestalten.

Im ersten Quartal 2026 wollen die HSV-Bosse entscheiden, mit welchem Caterer der Verein das Projekt angeht. Derzeit ist Aramark der Caterer im Volksparkstadion. Der Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.

Für die Zukunftsplanung geht es um Investitionen von 15 bis 20 Millionen Euro, die sich der Klub mit seinem künftigen Partner teilen will.

Hamburger SV denkt innovativ: Vorbestellungen per App

Ein Ziel soll darin bestehen, die Wartezeiten zu reduzieren und die Aufenthalts-Qualität zu erhöhen.

Der Aufsteiger plant dazu eine Revolution: Zuschauer sollen ihr Bier und andere Getränke selbst zapfen, Menüs bequem über eine App vorbestellen und Brezeln eigenständig aus dem Backautomaten holen können. Dadurch sollen die Wartezeiten deutlich kürzer ausfallen.

Was die Fans ebenfalls freuen dürfte: In den Gastro-Zonen sollen zahlreiche Bildschirme aufgehängt werden, damit sie beim Bierholen weiter live das Spiel verfolgen können.

In England und in Amsterdam werden solche Modelle bereits angewandt.

