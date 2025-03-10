Anzeige
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Upamecano-Ersatz: Wildert der FCB in England? - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 10.10.2025
  • 08:23 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

Inhalt

+++ 10. Oktober, 08:25 Uhr: Upamecano-Ersatz: Wildert Bayern in England? +++

Schlägt der FC Bayern bei einem Abwehrspieler aus der Premier League zu? Laut "Bild" beschäftigen sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit Innenverteidiger Murillo von Nottingham Forest.

Demnach gilt der 23-Jährige als möglicher Kandidat, sollten sich im Sommer 2026 in der Verteidigung personelle Engpässe auftun. Dabei geht es speziell um Dayot Upamecano. Der Franzose ist zwar Stammspieler, sein Vertrag läuft aber am Ende der aktuellen Saison aus.

Zwar würden die Münchner gerne verlängern, bei den finanziellen Rahmenbedingungen konnte bislang aber noch keine Einigung erzielt werden. So soll die Spielerseite dem Vernehmen nach ein opulentes Handgeld verlangen.

Das Problem: Auch Murillo wäre nicht billig. Der Brasilianer steht noch bis 2029 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel hat er wohl nicht.

+++ 9. Oktober, 07:10 Uhr: Juventus Turin soll an Raphael Guerreiro interessiert sein +++

Raphael Guerreiro befindet sich beim FC Bayern München in seinem letzten Vertragsjahr. Dennoch könnte er dem deutschen Rekordmeister noch einmal eine Ablöse einbringen.

Laut der Zeitung "Tuttosport" beschäftigt sich Juventus Turin mit der Verpflichtung von Guerreiro in der kommenden Winter-Transferperiode. Die Klubführung des italienischen Rekordmeisters soll demnach seit Wochen über einen möglichen Wechsel des Portugiesen diskutieren.

Der 31-Jährige passt zwar aufgrund der hohen Gehaltskosten eigentlich nicht in das gesuchte Transfer-Profil der "Alten Dame", wird jedoch besonders für seine Vielseitigkeit gelobt. Guerreiro könnte unter anderem dazu beitragen, Linksverteidiger Andrea Cambiaso künftig besser zu entlasten.

Auch interessant: FC Bayern München: Weitere Leihe von Alexander Nübel wohl ausgeschlossen

+++ 8. Oktober, 06:28 Uhr: Palhinha klagt über Zeit in München +++

Joao Palhinha hat sich wenige Monate nach seinem Abschied vom FC Bayern über seine Zeit beim deutschen Rekordmeister beklagt. Seiner Meinung nach habe er nicht die Chance bekommen, sich wirklich zu zeigen.

"Ich hatte nicht die Chancen, die ich meiner Meinung nach verdient hätte", sagte der Mittelfeldspieler auf der Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland. Die vergangene Saison sei für ihn "keine einfache" gewesen. "Aber das sind Phasen", fügte er an.

Bei seinem neuen Klub Tottenham Hotspur durchlebe er stattdessen "eine glückliche Phase in meinem Leben. Ich habe jetzt Chancen, die ich in der Vergangenheit nicht hatte. Ich habe volles Vertrauen in die Menschen, die mich zu Tottenham holen wollten", stellte er klar.

Während Palhinha beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, ist er bei Tottenham unter Thomas Frank gesetzt. Der 30-Jährige ist derzeit an den Londoner Klub verliehen, die Spurs besitzen zudem eine Kaufoption.

"Wenn man dieses Vertrauen spürt und das Gefühl hat, dass man an einem Ort willkommen ist, dann ist das meiner Meinung nach der richtige Ort für einen. Diese Entscheidung fiel mir sehr leicht", erklärte Palhinha seinen Abgang.

Auch interessant: FC Bayern München: Warum sich der Klub jetzt intensiv mit Nico Schlotterbeck befassen muss

+++ 4. Oktober, 11:55 Uhr: Nächster Topklub will wohl Michael Olise +++

Michael Olise knüpft nahtlos an seine starke Debütsaison an. Der Flügelspieler ist beim FC Bayern zu einer echten Offensivwaffe geworden – und damit auch ins Visier mehrerer Topklubs geraten.

Schon seit einiger Zeit sollen Liverpool, Manchester City und Chelsea ein Auge auf den Franzosen geworfen haben. Nun zeigt offenbar auch Real Madrid ernsthaftes Interesse. Laut "Talksport" sollen die Königlichen den 23-Jährigen auf dem Zettel haben.

Die Bayern wollen jedoch ein Zeichen setzen: Nach Informationen der "Sport Bild" arbeitet der Rekordmeister an einer Vertragsverlängerung bis 2031 – zwei Jahre über das aktuelle Arbeitspapier hinaus.

+++ 3. Oktober, 17:17 Uhr: Bayern-Athletiktrainer Bram Geers wechselt wohl nach Anderlecht +++

Der FC Bayern München und Cheftrainer Vincent Kompany verlieren wohl einen wichtigen Mitarbeiter.

Laut "Bild" verlässt der bisherige Athletik-Trainer und Kompany-Vertraute Bram Geers den deutschen Rekordmeister nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder.

Dem Bericht nach geht es für den 32-Jährigen zurück zu seinem Ex-Klub RSC Anderlecht. Bei den Belgiern soll er als neuer Chef im Fitnessbereich die Ausrichtung der Athletik- und Medizin-Abteilung verantworten.

Geers war schon von 2017 bis 2022 in Anderlecht unter Vertrag, zunächst als Konditionstrainer, später als Videoanalyst und Athletik-Trainer. Zusammen mit Kompany wechselte er dann zunächst nach England zum FC Burnley und im Sommer 2024 nach München.

+++ 3. Oktober, 10:05 Uhr: Kompany mit Lobeshymne auf Can Uzun +++

Vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt lobt Bayerns Trainer Vincent Kompany SGE-Youngster Can Uzun.

Angesprochen auf den 19-Jährigen sagte Kompany: "Die Bundesliga hat viele gute Spieler verloren, aber er ist einer der Spieler, die die Zukunft sein werden. Er hat es letzte Saison schon angedeutet."

Weiter: "Ich schaue oft darauf, wie viele verschiedene Tore man erzielt. Er kann alles: Distanztore, er kann den letzten Pass spielen oder sich selbst in Räume bewegen, wo er dann nur noch einschieben muss."

Allerdings relativierte der Belgier auch: "Wir spielen jede Woche gegen gute Spieler und wir spielen nicht gegen Can Uzun, sondern gegen Eintracht Frankfurt."

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTW
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München IIBayern München IIBayern II
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeSTBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
