Die Fans des 1. FC Köln haben dafür gesorgt, dass ihr Klub die meisten Verbandsstrafen von allen 56 Profi-Klubs bezahlen musste.

Der DFB hat in der Saison 2024/25 Strafen in Höhe von knapp 12 Millionen Euro an 56 Vereine aus den ersten drei Ligen verhängt. Besonders auffällig: Der 1. FC Köln muss mit über 924.000 Euro die höchste Summe zahlen ist damit "Randale-Meister" - hauptsächlich aufgrund von Fan-Vergehen in der vergangenen Zweitliga-Saison.

Die Strafen resultieren größtenteils aus Vorfällen mit Pyrotechnik, bei denen Fans Feuerwerk im Stadion zünden. Laut Berichten konnten die Vereine Teile der Gelder für gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen, sodass nur rund acht Millionen Euro direkt an den DFB fließen. Davon werden rund sechs Millionen Euro an Fußball-Stiftungen gespendet.