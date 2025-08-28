Anzeige

Der 1. FC Saarbrücken trifft in der 3. Liga auf Erzgebirge Aue. Wer überträgt das Spiel im Free-TV? Und wo gibt es einen Livestream und einen Liveticker? in de 3. Liga kommt es am Samstagnachmittag im Rahmen des vierten Spieltags zum Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Erzgebirge Aue. Beide Teams haben einen eher durchwachsenen Start mit jeweils einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage hingelegt. Folgerichtig sind sie in der Tabelle auch beinahe Nachbarn.

Anzeige

Anzeige

Aue rangiert nach einem 0:0 gegen Rostock, einem 0:1 gegen Ulm und einem 2:1-Heimsieg gegen Havelse an Position zehn. Saarbrücken ist mit einem 3:3 in Cottbus und einem 2:1 gegen Viktoria Köln eigentlich gut in die Saison gekommen, verlor in Osnabrück jedoch mit 0:2 und ist auf Platz zwölf zurückgefallen. Im direkten Vergleich liegt Aue mit fünf Siegen, drei Remis und drei Niederlagen vorne. Die letzten drei Duelle endeten jedoch zweimal mit einem Sieg für Saarbrücken und einmal mit einem Remis. Am Samstag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) steht das zwölfte Pflichtspiel-Duell in der Historie an. 3. Liga: 1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue live und kostenlos auf Joyn streamen

Alle News zur 3. Liga

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Drittliga-Spiel? Spiel: 1. FC Saarbrücken vs. Erzgebirge Aue

Wettbewerb: 3. Liga, 4. Spieltag

Datum: 30. August 2025

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Austragungsort: Ludwigspark-Stadion (Saarbrücken)

3. Liga live: Läuft Saarbrücken vs. Aue im Free-TV? Ja, die Partie zwischen Saarbrücken und Aue ist live im Free-TV zu sehen. Der MDR zeigt die Drittliga-Partie live. Auf Magenta TV ist das Match ebenfalls zu sehen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Anzeige

1. FC Saarbrücken gegen Erzgebirge Aue im Livestream: 3. Liga kostenlos auf Joyn sehen Der MDR zeigt die Drittliga-Partie auch im Livestream unter MDR.de. Dieser ist auch live und kostenfrei auf Joyn aufrufbar. Kostenpflichtig ist hingegen der Stream auf Magenta Sport.

Anzeige