Anzeige
Bundesliga im TV

Bundesliga 2025/26: Konferenz, Einzelspiele und Co. - wer überträgt die Spiele in dieser Saison?

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 08:54 Uhr
  • ran

Die Bundesliga-Saison 2025/26 steht vor der Tür. Aber wo werden die Partien in dieser Spielzeit übertragen? ran bietet einen Überblick.

Endlich wieder Fußball! Die Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern!

Während hunderttausende wieder an jedem Spieltag in die Stadien wandern werden, müssen sich viele andere Fans mit der Übertragung im TV zufrieden geben.

Anzeige
Anzeige
GER, DFB, VFB Stuttgart vs SV Wrerder Bremen 13.04.2025, , Stuttgart, GER, DFB, VFB Stuttgart vs SV Wrerder Bremen, im Bild foul von Nick Woltemade (Stuttgart 11) an Mitchell Weiser (SV Werder Brem...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: VfB Stuttgart vs. FC Bayern

Der Franz Beckenbauer Supercup zwischen Stuttgart und Bayern im kostenlosen Joyn-Livestream.

Anzeige

Nachdem vor dieser Spielzeit die Rechte neu vergeben wurden, müssen sich Fußball-Fans in Deutschland auf einige Umstellungen einstellen.

Wer zeigt die Konferenz am Samstagnachmittag? Wo kann man die Einzelspiele verfolgen? Und wer ist eigentlich für die Übertragungen am Freitag und Sonntag zuständig? ran gibt euch einen Überblick.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Bundesliga

  • Spielplan der Bundesliga

  • Die Kader der Bundesliga-Teams

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bundesliga: Wer überträgt die Konferenz am Samstag?

Die traditionelle "Samstags-Konferenz" (15:30 Uhr) wird in dieser Saison erstmals von DAZN produziert und übertragen.

Bundesliga: Wo kann ich die Einzelspiele am Samstag sehen?

Die Einzelspiele am Samstag - sowohl die Partien um 15:30 Uhr als auch das Topspiel um 18:30 - werden weiterhin von Sky gezeigt.

Anzeige

Bundesliga-Übertragung: Wo laufen die Freitagsspiele?

In den letzten Jahren liefen die Spiele am Freitagabend (20:30) bei DAZN. Ab dieser Saison ist Sky für die Übertragung zuständig.

SAT.1 zeigt einzelne besondere Spiele wie das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag, die Freitagspartien am letzten Spieltag vor und ersten Spieltag nach der Winterpause sowie den Supercup und alle Relegationsspiele.

Anzeige
RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga

FC Bayern vs. RB Leipzig live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn

Der Anpfiff erfolgt am 22. August um 20:30 Uhr.

Anzeige

Bundesliga 2025/26: Wer zeigt die Spiele am Sonntag?

Die Spiele am Sonntag werden über DAZN zu sehen sein. Dies war bereits in der vergangenen Saison der Fall.

Anzeige

Bundesliga: Wie laufen die Übertragungen in "Englischen Wochen"?

Die Einzelspiele am Dienstag und Mittwoch werden von Sky übertragen. Gleiches gilt für das Topspiel am Donnerstag. Die Konferenzen am Dienstag und Mittwoch zeigt indes DAZN.

Anzeige

Bundesliga-Highlights: Wo gibt's Highlights zu den Spielen?

Freitag:

  • Highlights vom Spiel am Freitagabend gibt's es ab 23:00 Uhr in der ARD

Samstag:

  • Die Zusammenfassungen der 15:30-Uhr-Spiele gibt es wie gewohnt in der "Sportschau" in der ARD zu sehen. Im ZDF gibt es ab 21:45 Uhr Zusammenfassungen im "Aktuellen Sportstudio". Dort gibt es dann auch die Top-Szenen des 18:30-Uhr-Spiels.

Sonntag:

  • Die Höhepunkte am Abend ab 21:15 Uhr sicherte sich erneut die ARD. Sport1 hat weiter das Recht, zwischen 6 und 15 Uhr Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsbegegnungen auszustrahlen.

Highlight-Clips im Pay-TV:

  • Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga gibt's bei "RTL+" unmittelbar nach Spielende
Mehr News und Videos
Antwi-Adjei
News

Pokal-Schande in Leipzig! Neue Details im Rassismus-Eklat

  • 18.08.2025
  • 10:21 Uhr
Sébastien Haller verlässt das Ruhrgebiet endgültig
News

BVB: Haller wechselt endgültig nach Utrecht

  • 18.08.2025
  • 09:39 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Spiele, Zeiten, Teilnehmer, Übertragungen im TV und im Livestream auf Joyn

  • 18.08.2025
  • 09:15 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Veränderungen des FIFA-Nachfolgers

  • 18.08.2025
  • 08:51 Uhr
Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First Leg
News

Champions League 2025/2026 live: Playoffs - Spielplan, Klubs, Ticker und Ergebnisse

  • 18.08.2025
  • 08:51 Uhr
Pascal Gross (Borussia Dortmund, 13) und Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 77) jubeln mit ihren Teamkollegen ueber ein Tor. GER, Sportfreunde Siegen vs Borussia Dortmund, Fussball, Testspiel, Sai...
News

DFB-Pokal heute live: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Livestream auf Joyn und im Liveticker

  • 18.08.2025
  • 08:51 Uhr
Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen, 01) jubelt ueber das Tor zum 0:1, GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, Franz-Beckenbauer-Supercup 2025, Supercup, Spielzeit 2025 2026, 16.0...
News

Neuer in Topform: Jetzt hat Nagelsmann keine Wahl mehr

  • 18.08.2025
  • 08:50 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 18.08.2025
  • 08:49 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: Das kosten die Abos für die neue Saison

  • 18.08.2025
  • 08:49 Uhr
Die WM kommt 2034 nach Saudi-Arabien
News

Islam-Experte betont "große Fußballkultur" in Saudi-Arabien

  • 18.08.2025
  • 08:02 Uhr