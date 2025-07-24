EA FC 26: Release-Datum, Stadien, Preise und Neuerungen vom FIFA-Nachfolger

Die beliebte Fußball-Simulation EA Sports FC 26 kommt auf den Markt. Aber wann genau? Wie viel kostet das Videospiel dieses Jahr? Und was ist neu? Auch in diesem Jahr wird wieder eine neue Version der Fußball-Simulation EA Sports FC auf den Markt kommen. Wie EA Sports nun enthüllte, wird Bayern Münchens Jamal Musiala für EA FC 26 zum Cover-Star. Neben dem deutschen Nationalspieler wird auch noch Real Madrids Jude Bellingham auf dem Cover der Fußball-Simulation zu sehen sein.

Zudem feiert die Allianz Arena der Münchner in der neuesten Ausgabe ein Comeback. Wie Entwickler Electronic Arts mitteilte, hat er mit dem Rekordmeister eine "exklusive mehrjährige Partnerschaft" abgeschlossen. Zuletzt war das Stadion des FCB in FIFA 19 verfügbar. Wann genau EA FC 26 auf den Markt kommt, ab wann ihr das Spiel zocken könnt und wie viel Geld ihr dafür hinlegen müsst, fasst ran für euch zusammen.

EA Sports FC 26: Was ist neu beim FIFA-Nachfolger? Das Dribbling soll explosiver und responsiver werden. Die KI dafür intelligenter. Die Keeper werden demnach realistischer. Im Positionsspiel, wie in der Animation. Neue Skill Moves wie der "Drag to chop" oder verschiedene Variationen des "Elastico" wurden wie der "Advanced Heel Flick" integriert.

Außerdem führt EA zwei verschiedene Gameplay-Presets ein: Der Modus "Competitive" ist auf schnelle, intensive Matches zugeschnitten (ideal für Online-Modi wie Ultimate Team oder Clubs), während "Authentic" ein realistischeres Fußballerlebnis mit natürlicherem Spieltempo bieten soll. Das Feature "Timed Finishing" soll aus dem Spiel genommen werden. Dadurch soll es unerfahrenen Spielern einfacher fallen, mit den Pros mitzuhalten. Manche Torjubel sollen zudem ohne Shirt möglich sein. Ob dies eine Gelbe Karte nach sich zieht, ist allerdings noch nicht bekannt. Der neue Trailer kam gut an und ist vielversprechend.

Verbesserte Dribbling-Mechanik und optimierte Laufwege

Neue Torwart-KI mit verstärktem Lernsystem

Zwei Gameplay-Voreinstellungen: "Authentic" für Karrieren, "Competitive" für FUT und Clubs

"Manager Live"-Modus mit dynamischen Herausforderungen und Live-Szenarien

Einführung von Archetypen zur erweiterten Spielerindividualisierung

Neue Live-Events und überarbeitete Modi in Football Ultimate Team

Über 20.000 lizenzierte Spieler und Spielerinnen, 750 Vereine, 120 Stadien und 35 Ligen

EA FC 26: Welchen neuen Stadien werden in die Fußballsimulation aufgenommen? Einem "X"-Leak zufolge wird es einige neue Spielstätten in EA FC 26 geben. Besonders deutsche Fans dürften sich freuen: Drei neue Stadien aus den ersten zwei Bundesligen sind wohl mit dabei: Allianz Arena, FC Bayern München

Stadion am Böllenfalltor, SV Darmstadt 98

Holstein-Stadion, Holstein Kiel

Hill Dickinson Stadium, FC Everton

St. Jakob-Park, FC Basel

Stade de La Beaujoire-Louis Fonteneau, FC Nantes

Stadion Wankdorf, BSC Young Boys

Beşiktaş-Park, Beşiktaş Istanbul

Red Bull Arena, FC Red Bull Salzburg

Stadio Diego Armando Maradona, SSC Neapel

EA FC 26: Wann ist der offizielle Release-Termin des einstigen FIFA-Nachfolgers? Erscheinen soll EA FC 26 am 26. September.

EA FC 26: Kann ich schon vor dem offiziellen Release den einstigen FIFA-Nachfolger spielen? Ja, wer die Ultimate Edition bis zum 26. August vorbestellt, erhält dzu spezielle Boni. Unter anderem kann man EA FC 26 sieben Tage früher spielen, also ab dem 19. September. Oder man schließt ein Abonnement bei "EA Play" ab. Dann kann man das Spiel ebenfalls ab dem 19. September spielen. Das kostet monatlich 5,99 Euro. Aber Vorsicht: Bei dieser Variante ist eure Spielzeit begrenzt und ihr könnt erstmal nur zehn Stunden zocken. Mitglieder erhalten auch 10 Prozent Rabatt auf FC Points und mehr. Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden. Inhalte der Standard Edition bei Vorbestellung:

- Ein Exemplar des Spiels

- 92+ ICON-Leihspieler (für FC 25)

- 3 ICON-Profis für den Karrieremodus

- 5-Sterne-Jugendscout und -Trainer im Managementmodus Live-Herausforderungen für den Manager-Modus

- 1 Archetyp-Freischalt-Verbr.-Item

- Doppel-AEP für 10 Spiele (x2) Inhalte der Ultimate Edition bei Vorbestellung:

- Ein Exemplar des Spiels

- Clubs- und Karriere-Inhalte aus der Standardversion

- Ultimate Team-ICON-Profi-Item

- 93+ ICON-Wahl (für FC 25, 1 aus 5 Spielern)

- Exklusiver EVO-Spieler (für FC 25)

- Saison-1-Premium-Pass 6.000 FC Points über zwei Monate

- Ein zusätzlicher EVO-Slot Vorabzugang bis zu sieben Tage vor Release