BVB begeht in Mainz eine große Unverschämtheit - ein Kommentar

Der BVB ergibt sich mit seiner zweiten Garde beim akut abstiegsgefährdeten 1. FSV Mainz 05 und sorgt damit für eine große - wenn auch ungewollte - Unverschämtheit. Ein Kommentar.

Von Carolin Blüchel

Als der BVB die deutsche Meisterschaft am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen den 1. FSV Mainz 05 noch aus der Hand gab, litt gefühlt ganz Fußball-Deutschland mit den Dortmundern. Selbst der ein oder andere Bayern-Fan dürfte damals Mitleid empfunden haben. Dem BVB flogen die Herzen zu.

Ein Jahr später verspielt die Borussia beim 0:3 in Mainz viele der damals gewonnen Sympathien - zumindest bei den Kellerkindern aus Köln und Berlin. Mit dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid vor Augen (1. Juni) schickte Trainer Edin Terzic die zweite Garnitur auf den Platz.

Das hatte ja auch schon gegen den FC Augsburg hervorragend funktioniert. Mit 5:1 rollte die Dortmunder B-Elf über die Fuggerstädter hinweg. Wieso sollte das gegen Mainz nicht auch klappen?

Zumal der BVB noch eine offene Rechnung mit den Rheinhessen aus dem angesprochenen Saisonfinale hatte - und Nico Schlotterbeck beispielsweise für seinen beim VfL Bochum spielenden und ebenfalls im Abstiegskampf steckenden Bruder Keven gewinnen wollte.

Doch daraus wurde nichts. Die Dortmunder ließen sich von den akut abstiegsgefährdeten Mainzer eine Halbzeit lang nahezu abschlachten, zeigten keine Gegenwehr, patzten brutal (Keeper Alexander Meyer beispielsweise). 0:3 nach 23 Minuten! Die "Sky"-Kommentatoren nannten es euphemistisch einen "Sommerkick". Der Dortmunder Auftritt kam einer großen Unverschämtheit gleich.

Wäre es für beide Mannschaft sportlich um nichts mehr gegangen, wäre der blutleere Auftritt der Borussia sicher entschuldbar gewesen.

Schließlich ist es nachvollziehbar, dass Terzic vor dem Saison-Höhepunkt am 1. Juni keine größeren Verletzungen mehr riskieren will und seine Leistungsträger am liebsten bis dahin in Watte packen würde. Auch die mentale Erschöpfung nach dem Champions-League-Coup mag als Argument geltend gemacht werden.