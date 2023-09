Anzeige

Beim Remis von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim sorgt eine Elfmeter-Szene um Sebastien Haller und Jan-Niklas Beste für Aufsehen. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier hat die Aktion für ran eingeordnet.

von Marcel Schwenk

Es läuft die 76. Spielminute in der Partie von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim. Ein langer Ball des Aufsteigers segelt in Richtung des BVB-Strafraums, Sebastien Haller nimmt das Leder herunter. Im Rücken des Stürmers kommt der Heidenheimer Jan-Niklas Beste herangerauscht, windet sich um den Ivorer herum und will an ihm vorbeigehen.

Haller aber greift beherzt zu, hält den Linksverteidiger am Oberkörper fest. Beste kommt zu Fall, Schiedsrichter Tobias Reichel zeigt auf den Punkt. Eine Karte sieht Haller zunächst nicht.

Dann interveniert der Video-Assistent, Beste stand beim langen Ball im Abseits. Der Elfmeter wird zurückgenommen, Haller verlässt den Platz für Debütant Niclas Füllkrug. Noch bevor das Spiel fortgesetzt wird, meldet sich erneut der VAR. Reichel geht raus an den Monitor, schaut sich die Szene an und gibt doch den Strafstoß, den Tim Kleindienst letztlich zum 2:2-Endstand verwandelt.

Maßgeblich für die Entscheidung Reichels, doch auf Elfmeter zu entscheiden, ist die Bewertung der Situation bei der Ballannahme von Haller. Dadurch, dass er das Leder kontrolliert und ohne Gegnerdruck spielen konnte, entsteht eine neue Spielsituation. Die vorherige Abseitsstellung Bestes wird somit hinfällig. Diese Auslegung unterstützt auch Urs Meier, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter, im Gespräch mit ran.