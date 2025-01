Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 16. Spieltag 20:30 Borussia Dortmund Dortmund -:- Leverkusen Bayer Leverkusen Bundesliga 2024/2025 - 17. Spieltag 18:30 Holstein Kiel Holstein Kiel -:- Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga 2024/2025 - 18. Spieltag 20:30 Eintracht Frankfurt E. Frankfurt -:- Dortmund Borussia Dortmund

+++ Update, 8. Januar, 10:05 Uhr: Gehalt zu hoch? Neuer Süle-Vertrag wohl nur unter Bedingung+++ Da Borussia Dortmund laut "Sportbild" künftig das Gehaltsniveau etwas nach unten fahren möchte, könnte dies durchaus prominente "Opfer" haben. Dem Bericht nach würde etwa Niklas Süle nur einen neuen Vertrag über den Sommer 2026 hinaus bekommen, sollte er zu Gehaltseinbußen von ungefähr 50 Prozent bereit sein. Aktuell soll der Innenverteidiger 14 Millionen Euro im Jahr kassieren. Süle gehört nach wie vor nicht zu den Leistungsträgern des BVB. Auch unter dem aktuellen Trainer Nuri Sahin konnte sich der 29-Jährige nicht nachhaltig durchsetzen, in der Vorsaison machte Süle zudem mit Fitnessproblemen negativ auf sich aufmerksam. In der aktuellen Saison hat er zudem mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, Süle fällt derzeit wegen eines Syndesmosebandrisses aus, bestritt in der laufenden Spielzeit nur sieben Bundesliga-Partien. Der gebürtige Frankfurter wechselte im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Bayern zum BVB.

+++ Update, 7. Januar, 13:22 Uhr: BVB angeblich mit Interesse an Marcus Rashford +++ Dieser Transfer wäre eine echte Hausnummer: Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Marcus Rashford von Manchester United haben. "Sowohl Borussia Dortmund als auch die AC Mailand haben nach den Konditionen des Deals gefragt", schrieb Romano auf "X". Weitere Kontakte seien geplant, so Romano weiter: "Galatasaray hat sich diese Woche ebenfalls an Rashford gewandt, doch er priorisiert derzeit andere Optionen in den Top-5-Ligen." Rashford hat unter dem neuen Trainer Ruben Amorim kaum noch eine Chance und kündigte an, eine neue Herausforderung zu suchen. Die "Red Devils" werden ihm dabei wohl keine Steine in den Weg legen. Ein Knackpunkt dürfte das Gehalt werden, denn der 27-Jährige soll rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Im Raum steht daher auch eine Leihe.

+++ Update, 6. Januar, 13:10 Uhr: Malen offenbar mit Aston Villa einig +++ Die Tage von Donyell Malen bei Borussia Dortmund scheinen gezählt. Weil der Niederländer unter Trainer Nuri Sahin nicht mehr über die Jokerrolle hinauskommt, soll es ihn wegziehen. Und das am liebsten sofort. Wie "Voetbal International" berichtet, hat Aston Villa vor Kurzem Kontakt zu Malen und zum BVB aufgenommen. Mit dem Stürmer konnte demnach bereits eine Eingung über einen Mehrjahres-Vertrag erzielt werden. Die Gespräche mit dem BVB hinsichtlich der Ablöse seien in vollem Gange, heißt es weiter. Ein erstes Angebot, das "in Richtung der 20-Millionen-Marke" gelegen haben soll, habe Dortmund demnach abgelehnt. Ein Übereinkommen sei jedoch eine Frage der Zeit. Der Wechsel soll noch im Winter vollzogen werden. Für Malen, der vor dreieinhalb Jahren für 30 Millionen von PSV Eindhoven nach Dortmund gekommen war, wäre es eine Rückkehr auf die Insel. Der Stürmer war vor seiner PSV-Zeit an der Jugendakademie des FC Arsenal ausgebildet worden.

+++ Update, 5. Januar, 14:40 Uhr: Sebastien Haller wohl ohne Zukunft unter Trainer Sahin +++ Die Leihe von Sebastien Haller zu CD Leganes verläuft alles andere als erhofft. Der Stürmer kam in der laufenden Saison nur in neun Spielen für die Spanier zum Einsatz - zwei davon über die volle Distanz - und konnte dabei weder ein Tor noch einen Assist erzielen. Seit November kommt der 30-Jährige kaum mehr zum Einsatz. Entsprechend wurden Berichte über einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts immer lauter. Dem FC Utrecht, wo Haller vor zehn Jahren den Durchbruch schaffte, wurde konkretes Interesse nachgesagt. Aufgrund des hohen Gehalts von kolportierten neun Millionen Euro pro Saison gestaltete sich das Unterfangen offenbar von Anfang an jedoch schwierig. Wie "ESPN" berichtet, sollen sich die Niederländer deshalb mittlerweile komplett aus dem Rennen verabschiedet haben. Klappt kein Deal mit einem anderen Klub, wird sich die Situation für Haller in der Rückrunde wohl kaum verbessern. Denn auch beim BVB soll man sich intern gegen eine Rückholaktion des Angreifers ausgesprochen haben. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" sieht Trainer Nuri Sahin im Ivorer keine Verstärkung für den aktuellen Kader - und das, obwohl kein adäquater Ersatz für Stürmer-Star Serhou Guirassy vorhanden ist. In Dortmund steht der ehemalige Frankfurter noch bis 2026 unter Vertrag.

+++ Update, 4. Januar, 23:20 Uhr: Schnappt sich Milan ein BVB-Juwel? +++ Die AC Mailand ist offenbar schon seit Monaten an einer Verpflichtung des Dortmunder Talents Almugera Kabar interessiert. Dem italienischen Transfer-Journalisten Gianluca Di Marzio zufolge wird Milan in diesem Wintertransfer-Fenster einen neuen Anlauf nehmen, den 18-Jährigen nach Mailand zu locken. Kabar ist bei Milan offenbar kurzfristig als Backup für Linksverteidiger Theo Hernandez angedacht, langfristig könnte er den Franzosen ablösen. Allerdings will der BVB das Abwehr-Juwel keinesfalls einfach so ziehen lassen. Laut "Bild" befinden sich die Dortmunder Verantwortlichen derzeit in intensiven Gesprächen mit Kabar, dem ein Profi-Vertrag und ein fester Platz im Profi-Kader angeboten werden sollen.

+++ Update, 4. Januar, 13:30 Uhr: Malen-Abgang? Das sagt Kehl +++ Zuletzt mehrten sich beim BVB Gerüchte über einen möglichen Abgang von Donyell Malen in Richtung Aston Villa. Nun hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl zu der Thematik geäußert. "Donny ist ein wichtiger Spieler für uns und war in den vergangenen beiden Saisons unser bester Torschütze. Dass er mit seinen Qualitäten Interesse auf dem Markt weckt, ist für mich keineswegs überraschend. Trotzdem hat er einen großen Wert für uns", wird Kehl von der "dpa" zitiert. Und weiter: "Wir stehen vor einem herausfordernden Januar, in dem es unser klares Ziel ist, in der Tabelle Plätze nach oben zu klettern und uns in der Champions League direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren."

+++ Update, 3. Januar, 18:19 Uhr: Maatsen-Rückkehr bei Malen-Abgang? +++ Sollte der Wechsel von Donyell Malen Richtung Aston Villa (siehe unten) tatsächlich über die Bühne gehen, könnte sich womöglich die Tür für die Rückkehr eines alten Bekannten öffnen. Die "Bild" spekuliert zumindest, dass Ian Maatsen bei einem Malen-Abgang nach Dortmund wechseln könnte. Der Niederländer war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom FC Chelsea zum BVB verliehen und überzeugte in 23 Pflichtspieleinsätzen vollends, eine Weiterbeschäftigung scheiterte jedoch an den finanziellen Bedingungen. Stattdessen wechselte der 22-Jährige für 44,5 Millionen Euro fest von Chelsea zu Aston Villa. Im Team von Trainer Unai Emery bleibt Maatsen aber meist nur die Jokerrolle. Zwar kommt er bereits auf 21 Einsätze, nur sechsmal stand er allerdings in der Startelf. Dortmund wiederum könnte Verstärkung auf der defensiven Außenbahn gut gebrauchen.

