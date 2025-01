Borussia Dortmund hat sich von Nuri Sahin getrennt. Vorerst übernimmt Mike Tullberg. ran stellt ihn näher vor.

Nach der vierten Niederlage im vierten Spiel in 2025 blieb den BVB Verantwortlichen nichts anderes übrig, als sich von Chef-Trainer Nuri Sahin zu trennen. Interimsweise übernimmt der aktuelle U19-Trainer.

Mike Tullberg wird daher die Profis auf das Spiel am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) gegen Werder Bremen vorbereiten und die Partie an der Seitenlinie begleiten. Wer er ist und was er vor seinem BVB Engagement gemacht hat, stellen wir euch hier kurz vor.

Mike Tullberg wurde 1985 in Dänemark geboren und lernte das Fußballspielen in einem kleinen Vorort von Kopenhagen.

Mit 20 Jahren erhielt er einen Profivertrag in der ersten dänischen Liga bei Aarhus GF, für die er in anderthalb Jahren zwölf Spiele machte.

Anschließend ging es 2007 für ihn weiter nach Italien. In seiner ersten Saison bei Reggina Calcio kam er auf lediglich fünf Einsätze.