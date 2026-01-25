- Anzeige -
BVB-Geschäftsführer Ricken freut sich über Bayern-Patzer: "Gutes Zeichen für die Bundesliga"

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 08:29 Uhr
  • SID

Die Pleite der Bayern gegen den FC Augsburg weckt bei der Konkurrenz aus Dortmund Hoffnungen.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von Borussia Dortmund hat die erste Bundesliga-Niederlage von Spitzenreiter Bayern München als positives Signal für die Liga gewertet. "Prinzipiell ist es ein gutes Zeichen für die Bundesliga, dass die Bayern jetzt nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga mal verloren haben. Das ist das Zeichen: Sie sind auch schlagbar. Aber am Ende müssen wir auf uns gucken", sagte Ricken nach dem 3:0 (1:0) bei Union Berlin.

Einige Stunden zuvor hatten die Bayern gegen den FC Augsburg (1:2) ihre erste Pleite der laufenden Liga-Saison kassiert. Der BVB verkürzte den Rückstand in der Tabelle durch seinen eigenen Sieg in Berlin auf acht Punkte. "Die Bayern sind fast unschlagbar", sagte BVB-Profi Nico Schlotterbeck bei "Sky": "Wenn sie Fehler machen, müssen wir da sein. Ich will einfach nicht, dass es im März entschieden ist. Es heißt, dranzubleiben, so lange es geht."

BVB will in der Champions League abliefern

Ricken wertete den Auftritt in Berlin derweil als "richtig starke Reaktion" auf die bittere Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur (0:2) vom vergangenen Dienstag. Mit Blick auf das Finale der Ligaphase der Königsklasse am kommenden Mittwoch gegen Inter Mailand sagte der 49-Jährige: "Jetzt geht es darum, scharf zu bleiben und das auch als Anspruch zu nehmen. Das müssen wir letztlich in jedem Spiel abliefern."

Rechnerisch ist für den BVB vom Ausscheiden bis zur direkten Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions League noch alles möglich. Als Tabellen-16. mit elf Punkten ist aktuell die Teilnahme an den Playoffs am wahrscheinlichsten.

