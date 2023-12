BVB: "Jahrhunderttalent" Youssoufa Moukoko stagniert – wie geht es weiter?

Jadon Sancho & Donyell Malen

Der Name Jadon Sancho schwirrt immer wieder über das Ruhrgebiet. Nun soll der Deal richtig heiß werden, denn: Laut "Bild" steht ein Meeting zwischen dem BVB und Manchester United an, in dem ein Tauschgeschäft um Sancho und Donyell Malen besprochen werden soll. Dieser soll kürzlich seine Berateragentur gewechselt haben. Ein England-Wechsel werde wohl angestrebt. ©ran