Im Kampf um das europäische Geschäft gastiert Borussia Dortmund am Samstag im Breisgau beim SC Freiburg. Dem BVB und Trainer Niko Kovac droht dabei der Ausfall eines Trios.

Borussia Dortmund kämpft verzweifelt um Anschluss an die Europapokalplätze, bangt aber vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) beim SC Freiburg um ein Spieler-Trio. Der Einsatz von Stürmer Serhou Guirassy sowie der Innenverteidiger Emre Can und Niklas Süle ist fraglich.

"Erst morgen wissen wir, ob alle drei überhaupt infrage kommen", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

Kovac sieht Guirassy (muskuläre Probleme) zwar auf dem Wege der Besserung, mit der Mannschaft trainiert hat der beste Dortmunder Saisontorschütze allerdings noch nicht. "Wir gehen davon aus, dass wir ihn am Freitag integrieren können und er dann vielleicht auch zur Verfügung steht", sagte Kovac.