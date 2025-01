BVB: Nuri Sahin kündigt vor Frankfurt-Spiel Konsequenzen an

Die Pleite gegen Holstein Kiel beschäftigt die Verantwortlichen von Borussia Dortmund. BVB-Trainer Nuri Sahin hat vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt entsprechende Maßnahmen in Aussicht gestellt.

Der Stachel sitzt beim BVB nach dem peinlichen 2:4 bei Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel noch immer tief. Vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) hat Trainer Nuri Sahin nun Konsequenzen angekündigt.

"Wir machen uns natürlich unsere Gedanken und werden dann sehen, wie wir morgen Abend auf dem Platz stehen werden. Die Leistung war ehrlich gesagt so schlecht, da kannst du nicht alle elf Spieler auf einmal austauschen", so der Coach von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Man werde "nicht in Aktionismus verfallen". Trotzdem forderte er: "Klar war es so, dass wir eine Reaktion zeigen müssen. Mit welchem Personal auch immer. Egal in welcher Konstellation wir morgen Abend auftreten, können wir so eine Leistung nicht bringen."

Während Niklas Süle weiterhin fehlt, kehrt Pascal Groß nach abgesessener Rotsperre wieder zurück. Zudem könnte Karim Adeyemi eine Option werden. Zunächst werde das Abschlusstraining abgewartet, aber "wir gehen davon aus, dass es bei ihm klappen wird", so Sahin.