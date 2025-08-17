Beim FC Bayern München gibt es nach dem Gewinn des Franz-Beckenbauer-Supercups Entwarnung um die angeschlagenen Konrad Laimer und Serge Gnabry.

Nach dem Gewinn des Franz-Beckenbauer-Supercups in Stuttgart (2:1) gab es beim FC Bayern München kurz Sorgen um die angeschlagenen Konrad Laimer und Serge Gnabry.

Doch nun gibt es Entwarnung rund um die beiden Münchner Stars durch Sportdirektor Christoph Freund.

"Konny hatte einen Krampf und hatte vorher schon Probleme mit dem kleinen Zeh - das alles zusammen war etwas zu viel. Aber so schlimm sollte es nicht sein", sagte der Österreicher bei "Sport1" über Landsmann Laimer.