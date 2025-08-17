Anzeige
FC Bayern: Entwarnung bei Konrad Laimer und Serge Gnabry

  • Veröffentlicht: 17.08.2025
  • 16:28 Uhr
  • ran.de

Beim FC Bayern München gibt es nach dem Gewinn des Franz-Beckenbauer-Supercups Entwarnung um die angeschlagenen Konrad Laimer und Serge Gnabry.

Nach dem Gewinn des Franz-Beckenbauer-Supercups in Stuttgart (2:1) gab es beim FC Bayern München kurz Sorgen um die angeschlagenen Konrad Laimer und Serge Gnabry.

Doch nun gibt es Entwarnung rund um die beiden Münchner Stars durch Sportdirektor Christoph Freund.

"Konny hatte einen Krampf und hatte vorher schon Probleme mit dem kleinen Zeh - das alles zusammen war etwas zu viel. Aber so schlimm sollte es nicht sein", sagte der Österreicher bei "Sport1" über Landsmann Laimer.

Der Rechtsverteidiger musste rund 20 Minuten vor dem Ende ausgewechselt werden, für ihn kam Sacha Boey, der beim späten Gegentor nicht gut aussah, den entscheidenden Zweikampf verlor.

Freund über Gnabry: "Serge ist aufs Knie gefallen"

Ähnlich stellte sich die Situation bei Gnabry dar, der in seiner Geburtsstadt Stuttgart auf der Zehn agierte. "Serge ist aufs Knie gefallen und hatte auch einen leichten Krampf. Er war auch ziemlich müde", erklärte Freund.

Gnabry bereitete das zwischenzeitliche 2:0 der Münchner durch Neuzugang Luis Diaz per Maßflanke vor. Drei Minuten später wurde der Offensivstar dann leicht angeschlagen von Coach Vincent Kompany ausgewechselt.

