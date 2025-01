Timo Becker (Holstein Kiel): "Wir haben heute ein grandioses Spiel hingelegt. Wir wussten, dass Dortmund eine starke Mannschaft ist, aber wir haben alles dagegen geworfen. Wir sind super ins Spiel gestartet mit den drei Toren, aber so spannend wollten wir es eigentlich nicht mehr machen. Aber der Fußball schreibt solche Geschichten, deswegen sind wir überglücklich. Wir spielen genau für solche Spiele Fußball und es ist einfach geil, solche Mannschaften zu schlagen. Denn als Holstein Kiel gegen Dortmund zu gewinnen, passiert nicht jeden Tag. Wir müssen das für uns aufbewahren."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Wir kriegen es nicht hin. Wir haben heute gar keine Torchancen. Wir haben den Ball nur hin und hergeschoben. Wir haben uns eigentlich gut vorbereitet aufs Spiel, aber auf dem Platz kriegen wir es nicht hin und deswegen haben wir auch verdient verloren. Das müssen wir schleunigst ändern."

über Trainer Nuri Sahin: "Was ich auf jeden Fall nochmal betonen möchte: Es liegt nicht am Trainer. Wir Spieler sind dafür verantwortlich. Es ist immer zu einfach, wenn es nicht läuft, zu sagen, dass es am Trainer liegt. Wir Spieler, ich ganz vorne, die heute auf dem Platz standen - das geht nicht. Wir können nicht so Fußball spielen und müssen es schleunigst ändern. Das hat auch was mit Ehre zu tun. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen."

was sich ändern muss: "Einiges. Damit will ich nicht sagen, der Trainer. Wir Spieler müssen es schleunigst ändern, die Basics auf dem Platz zu haben. Wir können uns an den Kielern ein Beispiel nehmen. Es geht nicht, dass wir den Ball nur von rechts nach links schieben. Es heißt auch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das muss auf jeden Fall mehr werden."

über die Saison und die Ziele: "Ja, wir stehen hinter unseren Ansprüchen. Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen. Das ist definitiv zu wenig. Das müssen wir am Freitag auf jeden Fall besser machen. Wir müssen Punkte holen. Manchmal kann man auch schlecht spielen, aber wir müssen lernen, Punkte zu holen. Das macht eine Top-Mannschaft aus."