Das Winter-Transferfenster ist geöffnet. Bis Anfang Februar haben die Klubs nun Zeit, ihren Kader zu verstärken. ran informiert über die heißesten Transfergerüchte. Seit Anfang Januar dürfen die Bundesliga-Vereine wieder Transfers tätigen. Das heißt, auf dem Transfermarkt wird es jetzt wieder hektischer zugehen. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 9. März, 07:34 Uhr: BVB beobachtet offenbar Ex-Leverkusen-Star Diaby +++ Borussia Dortmund beschäftigt sich angeblich mit einem Transfer von Moussa Diaby. Wie Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, beobachten sowohl der BVB als auch RB Leipzig die Situation des Franzosen ganz genau. Die Schwarz-Gelben sollen sogar erste direkte Gespräche mit Diaby geführt haben. Seit 2024 steht der inzwischen 26-Jährige bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien unter Vertrag. Dieser läuft noch bis 2029, doch offenbar plant der Klub nicht mehr langfristig mit dem Flügelspieler. Weshalb Al-Ittihad angeblich bereit sei, den früheren Leverkusener bei einem "vernünftigen" Angebot abzugeben. Die Rede ist von 35 bis 40 Millionen Euro. Damit würde Diaby zum neuen Rekordeinkauf des BVB aufsteigen. Bislang hält noch immer Ousmane Dembele diese Marke, als er im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes in die Bundesliga wechselte. Dass es wirklich zu diesem Wechsel kommt, erscheint aber eher unwahrscheinlich. Zumal dem Bericht zufolge auch andere internationale Topklubs wie Newcastle United, Atletico Madrid und dem FC Liverpool Diaby auf dem Zettel haben sollen. Der Franzose spielte zwischen 2019 und 2023 für Bayer Leverkusen, anschließend folgte der Wechsel zu Aston Villa in die Premier League. Ein Jahr später ging es nach Saudi-Arabien.

+++ 4. März, 09:37 Uhr: HSV macht sich Hoffnungen auf Vieira-Verbleib +++ Kann der Hamburger SV seinen Superstar Fabio Vieira halten? Wie die "Sport Bild" schreibt, arbeitet der HSV auf Hochtouren daran, den Portugiesen an der Elbe zu halten. Aktuell ist Vieira vom FC Arsenal ausgeliehen, die Hamburger besitzen eine Ausstiegsklausel über rund 20 Millionen Euro, so der Bericht. Das kann sich der Aufsteiger unmöglich leisten. Weil sich der offensive Mittelfeldspieler und seine Familie jedoch pudelwohl fühlen und Arsenal keine Verwendung für ihn zu haben scheint, hoffen die Hansestädter, Vieira für rund zehn Millionen Euro behalten zu können. In dieser Saison kommt der Portugiese auf vier Treffer und vier Assists in 18 Bundesliga-Spielen. An 40 Prozent der Hamburger Treffer war er direkt beteiligt.

+++ 18. Februar, 12:12 Uhr: Macht Leverkusen Jagd auf Leon Goretzka? +++ Wechselt Leon Goretzka im Sommer innerhalb der Bundesliga? Laut Informationen der "Sport Bild" hat sich Bayer 04 Leverkusen bezüglich eines Transfers erkundigt. Die Verantwortlichen wollten evaluieren, ob eine Chance besteht, den 31-Jährigen im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Kommentar: Goretzka macht den Fußball besser Die Chancen sind allerdings offenbar nicht ganz so hoch. Goretzka soll dem Bericht zufolge schließlich einen Wechsel in die Premier League favorisieren. Der Mittelfeld-Star hatte in den letzten Jahren schon häufiger betont, dass ihn das Abenteuer Ausland reizt. Hinzu kommt, dass Leverkusen wohl kaum die Möglichkeit hat, in Sachen Gehalt mit den Insel-Klubs mitzugehen. Die "Sport Bild" erklärte jedoch auch, dass das Goretzka-Lager noch keine grundsätzliche Absage erteilt habe. Persönliche Gespräche zwischen Goretzka selbst und den Bayer-04-Bossen habe es aber auch noch nicht gegeben.

FC Bayern: Harry Kane als Lebensversicherung für den Rekordmeister

Leverkusen plant nach dem Umbruch im letzten Sommer einen erneuten Angriff auf die Bayern. Goretzka soll in diesem - ähnlich wie Granit Xhaka in den Vorsaisons - eine zentrale Rolle einnehmen. Auf diese Weise könnte sich Goretzka sportlich nochmal beweisen. Der Vertrag von Goretzka bei den Bayern läuft im Sommer 2026 aus. Beide Parteien haben sich auf eine Trennung geeinigt. Bereits im Winter gab es Gerüchte bezüglich eines Interesses von Top-Klubs wie Arsenal, Atlético Madrid und Milan. Alleine das zeigt aber schon, wie schwierig das Unterfangen für Bayer 04 werden könnte. Eine Grundvoraussetzung wäre wohl auch die Qualifikation für die Champions League. Weston McKennie und Grischa Prömel seien laut "Sport Bild" Alternativen zu Goretzka.

+++ 30. Januar, 16:15 Uhr: Bahoya vor Abflug in die Wüste? +++ Die Formkurve von Jean-Mattéo Bahoya spiegelt ziemlich genau jener der Eintracht wider - nur noch ein wenig extremer. Der junge Außenstürmer begann wie die Feuerwehr, baute aber rasch ab. Nun könnte Bahoya die Frankfurter sogar verlassen. Laut Informationen von Transfer-Experte Sacha Tavolieri hat Al-Hilal die Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt. Der Tabellenführer der Saudi Pro League soll sogar schon Gespräche mit Vermittlern der Eintracht geführt haben. Ziel des Saudi-Klubs ist offenbar ein Winter-Transfer. Der Meldung zufolge hat Al-Hilal bereits ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abgegeben, welches die Eintracht sofort abgelehnt habe. Ob der potenzielle Abnehmer noch ein deutlich höheres Angebot einreicht, ist ungewiss. Bahoya ist nur eine von mehreren Optionen für die Flügelposition. Tavolieri zufolge erwartet sich die SGE eine Ablöse in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro. Dies wirkt im Gründe ziemlich genügsam, wenn man bedenkt, dass zu Saisonbeginn mehrere Medien Bahoya ein Preisschild in Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro verliehen haben. Laut Informationen von "Absolut Fußball" ging aus Saudi-Arabien eine Offerte in Höhe von rund 70 Millionen Euro ein. Dieses ist allerdings nicht bestätigt und zudem kann man davon ausgehen, dass das Preisschild deutlich gesunken ist. Für Bahoya läuft es schließlich seit Monaten überhaupt nicht nach Plan. Zwar hat der Franzose am ersten Spieltag einen Doppelpack geschnürt und am zweiten Spieltag einen Assists gegeben, jedoch kam im Nachgang weder in der Bundesliga noch in der Champions League oder im DFB-Pokal eine Torbeteiligung hinzu. Folgerichtig kam Bahoya zuletzt auch meist nur als Joker zum Einsatz. Bahoya gilt als großes Talent und hat im März 2025 einen neuen Sprint-Rekord in der Bundesliga aufgestellt (37,16 km/h). Seine Entscheidungsfindung lässt allerdings oft zu wünschen übrig.

+++ 29. Januar, 06:57 Uhr: HSV bereitet ersten Neuzugang vor +++ Nach der Transfer-Ansage von Trainer Merlin Polzin (siehe Eintrag vom 27. Januar), scheint der HSV den ersten Winterneuzugang perfekt zu machen: Der Däne Albert Grönbaek steht vor einem Wechsel nach Hamburg. Der Offensiv-Allrounder soll laut "Bild" am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren und dann ausgeliehen werden. Grönbaek spielt aktuell beim CFC Genua, gehört jedoch dem französischen Klub Stade Rennes. In Italien kam der 24-Jährige Mittelfeldmann nur vier Mal zum Einsatz und war an keinem Tor beteiligt.

+++ 27. Januar, 08:09 Uhr: Polzin kündigt HSV-Transfers an +++ Der Hamburger SV wird vor Transferschluss am 31. Januar offenbar noch einige Zu- und Abgänge vermelden. "Es wird auf jeden Fall noch etwas passieren in dieser Woche - in die eine als auch in die andere Richtung", kündigte Trainer Merlin Polzin an. Vor allem die Torflaute ist ein Thema, dennoch mahnt der Coach: "Wir sollten die Kirche im Dorf lassen, aber klar, wollen wir uns da verbessern." Ganz oben auf der Liste soll Freiburgs Eren Dinkci stehen, an ihm sind jedoch mehrere Bundesligisten interessiert. Auf der Abgangsseite sollen laut "transfermarkt.de" Immanuel Pherai, Noah Katterbach sowie Silvan Hefti stehen. Am Wochenende steht für die Hamburger das Heimspiel gegen den FC Bayern an - vielleicht ja schon mit dem ein oder anderen Neuen. Auch interessant: Hamburger SV gegen Stefan Kuntz - Vorwürfe, Entwicklungen und Aussagen im Überblick

+++ 25. Januar, 22:00 Uhr: Bayer Leverkusen vor Leihe von Jonas Omlin +++ Bayer Leverkusen reagiert auf die Knieverletzung von Stammkeeper Mark Flekken. Wie "Bild" berichtet, soll Torwart Jonas Omlin von Borussia Mönchengladbach Anfang der Woche einen Leihvertrag bis zum Saisonende bei der "Werkself" unterschreiben. In Leverkusen soll der Schweizer als Backup hinter dem Flekken-Ersatz Jonas Blaswich fungieren. Der 32-Jährige Omlin kam im Winter 2023 zu Borussia Mönchengladbach und war dort zunächst gesetzt. Nach zahlreichen Verletzungen in den vergangenen Jahren ist er bei der Borussia mittlerweile aber nur noch Bankdrücker. In der laufenden Saison kam Omlin in keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz. Vor Leverkusen galt auch der AFC Sunderland als möglicher Interessant an einer Leihe.

+++ 15. Januar, 19:40 Uhr: Frankfurt erneut auf Stürmersuche? Drei Optionen gehandelt +++ Eigentlich hat die Eintracht mit der Verpflichtung von Younes Ebnoutalib und der Leihe von Arnaud Kalimuendo seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt gemacht. Ärgerlich nur, dass sich Ebnoutalib bei der Niederlage in Stuttgart (2:3) eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen hat und vier bis sechs Wochen ausfallen soll. Laut Informationen der "Bild" ziehen die SGE-Verantwortlichen deshalb in Erwägung, einen weiteren Stürmer zu holen. In den kommenden Tagen möchten sich Sportvorstand Markus Krösche und Co. zusammensetzen und eine Entscheidung treffen. Auf der Liste stehen dem Bericht zufolge George Ilenikhena (AS Monaco), Sidiki Cherif (SCO Angers) und William Osula (Newcastle United). Alle drei Spieler wurden bereits in den letzten Wochen und Monaten mit den Frankfurtern in Verbindung gebracht. Im Sommer soll ein Deal mit Osula nur ganz knapp gescheitert sein. Langfristig könnte ein weiterer Stürmer-Transfer das Problem mit sich bringen, dass die SGE dann zu viele Angreifer im Kader hätte. Die eigentliche Nummer eins, Jonathan Burkardt, wird schließlich genauso wie Ebnoutalib im Laufe der Rückrunde zurückkehren. Kalimuendo ist zwar nur geliehen, jedoch verfügt die SGE über eine Kaufoption, die laut "Bild" einen möglichen Folgevertrag bis 2031 umschließt. Burkardt, Ebnoutalib und Kalimuendo sind allesamt Angreifer mit klaren Stammplatz-Ambitionen und einer langjährigen Perspektive. Lediglich der aktuell ebenfalls verletzte Michy Batshuayi dürfte trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags keine große Rolle mehr spielen. In Anbetracht der Konstellation im Angriff würde wohl eine Leihe am meisten Sinn ergeben. Osula (22), Cherif (19) und Ilenikhena (19) sind jedoch allesamt jung und wären Langzeit-Invests.

+++ 13. Januar, 10:34 Uhr: Milan will wohl ablösefreies deutsches Duo +++ Nachdem die AC Mailand mit Niclas Füllkrug bereits einen Deutschen verpflichtet hat, wollen die Rossoneri offenbar gleich zwei weitere deutsche Spieler in den Norden Italiens lotsen. Wie "Sky Italia" berichtet, will sich Milan mit Leon Goretzka beschäftigen und den Nationalspieler gegebenenfalls im Sommer ablösefrei holen. Sein Vertrag beim FC Bayern München endet im kommenden Sommer. Auch der Vertrag von Linksverteidiger Luca Netz läuft im Sommer aus. Der Junioren-Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach soll ebenfalls auf der Liste Milans stehen.

+++ 7. Januar, 19:10 Uhr: Offiziell! Frankfurt verkündet Stürmer-Coup +++ Eintracht Frankfurt macht Nägel mit Köpfen und hat Stürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest verpflichtet. Der 23-jährige Franzose absolvierte am Mittwochnachmittag den Medizincheck. Am Abend verkündeten die Frankfurter dann den Wechsel offiziell. Laut "Bild" wird Kalimuendo zunächst für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro ausgeliehen, anschließend habe die Eintracht eine Kaufoption für rund 27 Millionen Euro. Laut "Bild" soll Frankfurt für den Fall einer Weiterverpflichtung sogar schon einen Vertrag mit Kalimuendo ausgehandelt haben. Demnach würde der Stürmer bis 2031 unterschreiben und circa drei Millionen Euro Grundgehalt verdienen. Der bei Paris Saint-Germain ausgebildete Stürmer war erst im Sommer für 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Nottingham gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bei der Eintracht soll er mithelfen, die Probleme im Angriff zu begeben, die durch die Verletzungen von Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi hervorgerufen wurden.

+++ 25. Dezember, 18:09 Uhr: Barca beobachtet Union-Verteidiger Leite +++ Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, ist der FC Barcelona auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive ausgerechnet bei Union Berlin fündig geworden. Demnach soll der Portugiese Diogo Leite den Katalanen ins Auge gefallen sein. Leite stand bei den Köpenickern vor der Saison bereits zum Verkauf und auf dem Abstellgleis, kämpfte sich jedoch wieder in die Mannschaft. Der Vertrag des 26-Jährigen endet im kommenden Sommer. Ab dem 1. Januar könnte er frei und ohne Zustimmung der Berliner mit Barca über einen Wechsel im Sommer verhandeln.