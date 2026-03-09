Brasilien: Unrühmlicher Rekord - 23-mal Rot nach Massenschlägerei!

Das Finale der brasilianischen Staatsmeisterschaft versinkt im Chaos. Nach einer Massenschlägerei fliegen 23 Spieler mit Rot vom Platz.

Eine Massenschlägerei unter Spielern hat beim Finale der Staatsmeisterschaft von Minas Gerais in Brasilien für eine Flut von Roten Karten gesorgt.

Insgesamt 23 Spieler der Finalisten Cruzeiro und Atlético Mineiro wurden im Bericht des Schiedsrichters als Rotsünder aufgeführt - laut Medien ein einsamer Rekord im Land des fünfmaligen Weltmeisters.

Bestraft wurde unter anderem Ex-Nationalspieler und Atlético-Kapitän Hulk, laut Bericht des Unparteiischen wegen "Schlägen und Tritten gegen seine Gegner während der Massenschlägerei nach Spielende".

Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan hatte auf dem Platz in Belo Horizonte wegen der heftigen Tumulte noch keine Roten Karten zeigen können. Atlético erhielt im Nachgang elf Platzverweise, Cruzeiro zwölf - darunter auch Torschütze Kaio Jorge.