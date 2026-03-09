Bundestrainer Julian Nagelsmann bastelt im Hintergrund an seinem Kader, die WM-Planungen laufen auf Hochtouren. Nun taucht der Name eines Bayern-Profis auf, der für eine große Überraschung sorgen könnte.

von Chris Lugert

Die Besetzung des WM-Kaders dürfte in Fußball-Deutschland in den kommenden Monaten das bestimmende Thema sein.

Spätestens seit dem jüngsten Interview von Bundestrainer Julian Nagelsmann fragen sich die Fans, welche Akteure zum Aufgebot gehören werden.

Dazu berichtet die "Bild", dass ein bislang nicht berücksichtigter Bayern-Star überraschend noch auf den Zug aufspringen könnte. Dabei handelt es sich demnach um Torwart Jonas Urbig, bei dem es laut dem Bericht Überlegungen gibt, ihn als Nummer drei oder vier zur WM mitzunehmen.

Hintergrund: Urbig kommt bei den Bayern aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Stammkeeper Manuel Neuer deutlich häufiger zum Einsatz als gedacht und zeigt dabei überwiegend starke Leistungen. Zudem gilt der 22-Jährige schon jetzt als aussichtsreicher Kandidat, um in Zukunft die deutsche Nummer eins zu werden.

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wäre daher eine gute Gelegenheit, um Urbig bereits Turniererfahrung sammeln zu lassen. Zudem bewies er bei den Bayern, dass er auch die Rolle des Ersatzmannes klaglos annimmt und sich ohne Probleme auf die Bank setzt.