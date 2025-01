BVB würdigt Teddy de Beer: Norbert Dickel weint am Stadionmikrofon um BVB-Legende

Borussia Dortmund würdigt Wolfgang "Teddy" de Beer vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Stadionsprecher Norbert Dickel kommen die Tränen.

Norbert Dickel stockte erst die Stimme, dann kamen ihm die Tränen. Während der Gedenkminute für seinen früheren Mitspieler Teddy de Beer weinte der Stadionsprecher von Borussia Dortmund am Freitagabend vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen bitterlich.

"Lieber Teddy", sagte Dickel am Ende einer längeren Würdigung schluchzend am Stadionmikrofon, "wir danken dir für alles, was du für uns warst. Mögest du nun in Frieden ruhen." Danach gab es großen Applaus.