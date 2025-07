Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 25. Juli, 0728 Uhr: BVB zieht sich offenbar aus Rennen um James McAtee zurück +++ Borussia Dortmund zieht sich offenbar aus dem Rennen um England-Juwel James McAtee von Manchester City zurück. Das berichtet "Sport1". Demnach liegen die Ablöseforderungen der "Citizens" bei 40 Millionen Euro und damit deutlich über den Preisvorstellungen des BVB. Dabei hatte es zuletzt zwischen den Dortmundern und dem U21-Europameister intensivere Gespräche gegeben, sogar ein Besuch des Klubgeländes in Brackel stand demnach auf dem Plan (siehe Eintrag vom 17. Juli). Der Fokus des BVB richte sich nun zunächst auf andere Spieler. Der 22 Jahre alte McAtee war bei der jüngsten U21-EM ein Schlüsseslpieler der Engländer, die sich im Finale gegen die deutsche Mannschaft durchsetzten. Bei ManCity kam der offensive Mittelfeldspieler bislang aber nur selten zum Zug.

+++ 23. Juli, 10:30 Uhr: Transfer-Rennen? BVB baggert wohl an Mittelfeld-Juwel +++ Borussia Dortmund arbeitet am Kader für die kommende Saison. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich die Schwarz-Gelben aktuell in aktiven Gesprächen, um Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion zu verpflichten. Der 20-jährige Argentinier spielt im offensiven Mittelfeld und ist noch bis 2028 an den Premier-League-Klub gebunden. Der BVB ist demnach in die Verhandlungen eingestiegen, weil ein möglicher Deal rund um Carney Chukwuemeka, der in der Rückrunde auf Leihbasis vom FC Chelsea kam, sich aktuell schwierig gestaltet. Allerdings sind die Dortmunder im Werben um den Youngster nicht allein. Auch Olympique Lyon soll derzeit Gespräche mit Buonanotte führen.

+++ 22. Juli, 23:19 Uhr: Julian Brandt wohl vor Ablösung als Vize-Kapitän +++ Beim BVB lief Julian Brandt zuletzt unter anderem bei der FIFA Klub-WM in Abwesenheit von Emre Can als Kapitän des Bundesligisten auf. Damit soll laut "Bild" künftig Schluss sein. Demnach stehe der Mittelfeld-Star vor der Ablösung als Stellvertreter von Can, heißt es. Hintergrund dieser Maßnahme soll sein, dass Brandt sich künftig wieder mehr auf seine persönliche Leistung konzentrieren könne, da ihn das Amt des Kapitäns in seinem Spiel wohl gehemmt habe. "Am Ende muss ich aber sagen, es hat mir mehr geschadet, als dass es mir gutgetan hat", sagte Brandt in der Vergangenheit über die Aufgabe, den BVB als Kapitän anzuführen.

+++ 21. Juli, 23:44 Uhr: Giovanni Reyna mit Serie-A-Klub einig +++ Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano soll sich Giovanni Reyna mit Parma Calcio über einen Wechsel einig geworden sein. Zwischen den Klubs gibt es offenbar noch keine Einigung, aber ein Deal rückt laut Romano näher. Zuletzt soll Parma ein Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro eingereicht haben. Der BVB scheint jedoch mehr zu fordern. Genaue Summen wurden dabei nicht genannt. Zuvor bemühte sich auch Los Angeles FC um Reyna. Der 22-Jährige soll jedoch wenig Interesse an einem Wechsel in die MLS zeigen - stattdessen zieht es ihn nun wohl in die Serie-A.

+++ 20. Juli, 17:45 Uhr: BVB-Keeper Ramaj vor Leihe zu Ex-Klub Heidenheim? +++ Der 1. FC Heidenheim ist nach der Außenbandverletzung von Torhüter Frank Feller wohl auf der Suche nach einem Ersatz und hat dabei laut "Sky" einen Ex-Spieler ins Visier genommen: Diant Ramaj. Der 23-Jährige, der bis 2021 in Heidenheim spielte, sei demnach ein Kandidat für eine Leihe von Borussia Dortmund an die Brenz. Dem Bericht nach sei Ramaj durchaus offen für eine Rückkehr nach Heidenheim, zumal er in Dortmund nur als Backup hinter Stammkeeper Gregor Kobel eingeplant sei. Zuletzt war der Deutsch-Kosovare Ramaj vom BVB nach Dänemark zum FC Kopenhagen verliehen und hat bei der Borussia noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.

+++ 18. Juli, 09:39 Uhr: Italienischer Klub gibt erstes Angebot für Reyna ab +++ Gio Reyna konnte sich beim BVB unter keinem Trainer durchsetzen. Auch unter Niko Kovac spielt der kreative Offensivspieler keine Rolle. Deswegen deutet viel auf einen Abschied im Sommer hin. Nun soll sich der nächste Interessent bei der Borussia gemeldet haben. Der FC Parma möchte den US-Amerikaner wohl verpflichten. Laut einem Bericht von Fabrizio Romano hat der Serie-A-Klub bereits das erste Angebot eingereicht. Die erste Offerte soll dabei bei 6 Millionen Euro liegen. Eine Antwort der Schwarz-Gelben habe es aber wohl noch nicht gegeben. Neben Parma FC wurde Reyna zuletzt auch vom Los Angeles FC umworben. Der MLS-Klub soll laut dem Transferinsider aber nicht in aktiven Gesprächen mit dem offensiven Mittelfeldspieler sein.

+++ 17. Juli, 09:43 Uhr: BVB-Flirt James McAtee plant wohl Besuch des Klubs +++ Nachdem Borussia Dortmund im Rennen um Jobe Bellingham den Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt ausstechen konnte, gibt es nun wohl ein weiteres Transfer-Duell zwischen dem BVB und den Hessen. So wollen wohl beide Vereine Manchester Citys Juwel James McAtee von einem Wechsel überzeugen. Laut "Daily Mail" war der Engländer zuletzt schon bei den Frankfurtern vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Nun soll demnach auch ein Besuch des 22-Jährigen beim BVB anstehen. Wie die "Bild" berichtet, soll McAtee von der Eintracht "schwer beeindruckt" sein, vor allem auch vom Stadion. Als mögliche Ablösesumme für McAtee werden demnach 25 bis 30 Millionen Euro genannt. Allerdings soll neben Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auch noch Premier-League-Klub Nottingham Interesse an McAtee haben. In Manchester läuft sein Vertrag im Sommer 2026 aus.

+++ 16. Juli, 11:57 Uhr: Yan Couto spricht über schwierigen Start beim BVB - Abschied bereits ein Thema? +++ Erst im vergangenen Sommer konnte sich der BVB die Dienste von Yan Couto sichern. Dabei überwies die Borussia 30 Millionen Euro an Manchester City. Den Erwartungen konnte der Brasilianer aber nie gerecht werden - und denkt nur ein Jahr später offenbar bereits wieder über einen Abschied nach. Im Interview mit einem brasilianischen TV-Sender während der Klub-WM gab der Rechtsverteidiger tiefe Einblicke. Vor allem die deutsche Kultur belastet ihn bisweilen sehr: "Ich habe vier Jahre in Spanien gespielt. Ich habe mich an die Sprache und die Menschen gewöhnt. Ich habe nicht erwartet, dass der Wechsel nach Deutschland so anders sein würde!" Weiter erklärt der 23-Jährige: "Ich habe mich schon sehr an Spanien gewöhnt." Auch seine Mutter lebt dort - eine weiter Herausforderung für ihn: "Ich komme nach Deutschland und lebe allein!" In Dortmund konnte er abseits der privaten Anschlussschwierigkeiten auch sportlich noch keinen Anker werfen. Oftmals war der Brasilianer nur zweite Wahl, auch unter Neu-Trainer Niko Kovac musste er sich mit sporadischer Spielzeit zufrieden geben. In allen Wettbewerben konnte Couto in der vergangenen Saison lediglich knapp 1400 Einsatzminuten sammeln. Sein Fazit fällt dementsprechend wenig überraschend ebenso ernüchternd aus: "Es ist nicht einfach, deshalb gehen viele Brasilianer nicht mehr nach Deutschland. Es ist eine Herausforderung für mich. Ich muss damit umgehen."

+++ 12. Juli, 8:50 Uhr: BVB buhlt wohl um Englands U21-Star +++ Als Kapitän gewann James McAtee mit der englischen U21-Nationalmannschaft erst vor wenigen Tagen das EM-Finale gegen Deutschland. Nun soll der offensive Mittelfeldspieler von Manchester City bei Borussia Dortmund weit oben auf der Wunschliste stehen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl eine Verpflichtung McAtees insbesondere nach der feststehenden monatelangen Verletzungspause von Youngster Julien Duranville (Schulter-OP) als "hochinteressant" einschätzen. Borussia Dortmund: Wird Jadon Sancho zum BVB-Schnäppchen? Der 22-jährige McAtee sei wegen seiner Reservistenrolle bei City wechselwillig. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, sodass laut dem Blatt bereits eine Ablöse von rund 23 Millionen Euro im Raum stehe. Auch Eintracht Frankfurt soll McAtee seit Längerem beobachten, sei von der Ablösesumme derzeit allerdings abgeschreckt.

+++ 11. Juli, 14:13 Uhr: BVB soll Megasumme für Adeyemi fordern +++ Karim Adeyemi wird auch in diesem Transferfenster mit einem Abschied vom BVB in Verbindung gebracht. Zuletzt vermeldete die "Gazetta dello Sport" Interesse aus Italien - demnach soll Juventus Turin an dem Flügelstürmer baggern. Für Borussia Dortmund steht ein Abgang aber nicht auf der Liste für den Sommer. Laut "Bild" soll sich die sportliche Führung nun intern festgelegt haben, ab welcher Summe er gehen dürfte. Diese liegt wohl bei 65 bis 70 Millionen Euro - eine ähnliche Summe erhielt man zuletzt für Jamie Gittens vom FC Chelsea. Die Blues zahlten nach langen Verhandlungen 65 Millionen für den jungen Briten. Auch deswegen fordern die Schwarz-Gelben eine ähnliche Ablöse für den deutschen Tempodribbler, der unter Niko Kovac zum Stammpersonal gehört. Durch die schwere Verletzung von Julien Duranville ist die Kadertiefe auf dem Flügel bereits nahe des Minimums - dadurch wird ein Abgang noch einmal unwahrscheinlicher. Große Sorge muss sich der BVB aber wohl gar nicht machen, denn Adeyemi fühlt sich wohl im Ruhrpott, wie er erst kürzlich bestätigte: "Ich habe schon immer gesagt, dass ich diesen Verein liebe. Ich war schon als kleiner Junge Fan von diesem Verein, meine Familie auch!"

+++ 10. Juli, 17:38 Uhr: Verbleib beim BVB? Chukwuemeka setzt wohl Signal +++ Der BVB ist offenbar bestrebt, den bislang von FC Chelsea ausgeliehenen Carney Chukwuemeka für eine weitere Saison zu halten. Laut "Bild" arbeitet man an einer Leihe mit Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. Der 21-Jährige soll demnach auch bereits positive Signale gesendet haben für eine Ausweitung seiner Zeit bei den "Schwarz-Gelben". Auch interessant: Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Jamie Gittens droht Super-GAU nach Wechsel zum FC Chelsea Demnach habe das Juwel bei seinem Stamm-Klub den Wunsch hinterlegt, in Dortmund bleiben zu wollen. Bei den Londonern hat Chukwuemeka noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

+++ 07. Juli, 07:10 Uhr: Erhält Dortmund Konkurrenz bei PSV-Star Bakayoko? +++ Bei Borussia Dortmund haben die Verantwortlichen zuletzt wohl vermehrt ein Auge auf PSV-Star Johan Bakayoko geworfen. Laut dem Transfermarkt-Experten Sacha Tavolieri soll Dortmund im Werben um den 22-Jährigen nun aber wohl ernsthafte Konkurrenz bekommen. Demnach soll sich auch die AS Monaco ernsthaft mit einer Verpflichtung Bakayokos beschäftigen und auch schon Kontakt zum Flügelspieler aufgenommen haben. Derzeit soll der umworbene Belgier auch noch keine Präferenz haben, könne sich sowohl einen Wechsel nach Monaco als auch zum BVB durchaus vorstellen. Sein Vertrag in Eindhoven läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

+++ 05. Juli, 10:30 Uhr: BVB-Entscheidung ein erster Erfolg für Watzke +++ Erster "Sieg" für Hans-Joachim Watzke bei der Wahl zum BVB-Präsidenten: Sollte es zu einer Kampfabstimmung zwischen Amtsinhaber Reinhold Lunow und dem aktuellen Geschäftsführer Watzke kommen, dürfte eine aktuelle Entscheidung die Chancen Watzkes erhöhen. Denn wie die Funke-Mediengruppe und die "Ruhr Nachrichten" übereinstimmend berichteten, hat der BVB-Vorstand entschieden, die Mitgliederversammlung im November in hybrider Form abzuhalten. Demnach können auch nicht anwesende Mitglieder online abstimmen. In der Vergangenheit stimmten immer die anwesenden Mitglieder ab. Berichten zufolge soll Watzke Vorteile haben, wenn auch online abgestimmt werden kann. Lunow werden die höheren Chancen eingeräumt, sollten nur anwesende Mitglieder stimmberechtigt sein. Insgesamt hat der BVB rund 230.000 Mitglieder. Der Hintergrund: Eigentlich sollte Lunow im November den Weg für seinen früheren Freund Watzke freimachen. Er hat sich aber entschieden, doch weiterzumachen und nochmals anzutreten, was bei Watzke für Irritationen sorgte. Watzke hört im Herbst als BVB-Geschäftsführer auf. Eine Kandidatur hat Watzke noch nicht offiziell eingereicht. Sollte er das nicht tun, wäre er nach 24 Jahren als Verantwortlicher im Klub erstmals ohne ein Amt.

+++ 02. Juli, 07:15 Uhr: Transfer-Details enthüllt, - Gittens zu Chelsea, Bakayoko im Fokus +++ Die "BILD" enthüllt Details zu aktuellen BVB-Transfers und Gerüchten. Demnach wechselt Jamie Gittens zum FC Chelsea. Für rund 65 Millionen Euro inklusive Boni. Vor drei Wochen sollen die Dortmunder noch ein Angebot über 55 Millionen abgelehnt haben. Offenbar wird der englische U21-Nationalspieler nicht mehr am Teamtraining teilnehmen. Das Risiko sei zu hoch, dass er sich verletzt und der Deal dadurch platzt. Youssoufa Moukoko spült hingegen deutlich weniger Geld ein. Der 20-Jährige wechselt laut des Berichts für eine Ablöse über fünf Millionen Euro. Eine Million könnte über mögliche Boni hinzukommen. 500.000 sind an Moukokos Leistungen davon gekoppelt, die andere Hälfte hängt an möglichen Erfolgen der Dänen fest. Klub-WM 2025 - Borussia Dortmund: Viertelfinale gegen Real Madrid! BVB schlägt Monterrey mit zwei Gesichtern

Die Klub-WM 2025 im kostenlosen Livestream auf Joyn Zudem soll Moukoko ein Jahresgehalt über fünf Millionen Euro verdient haben. Das spart sich der BVB jetzt ein, da der Stürmer noch ein Jahr Vertrag hatte. Eine Weiterverkaufsklausel soll auch noch integriert worden sein. Diese liegt offenbar bei zwölf Prozent. Top-Talent Kjell Wätjen schließt sich per Leihe dem VfL Bochum an. Ohne eine Kaufoption. Die Leihgebühr liegt angeblich bei 300.000 Euro. Wenn Wätjen viel spielt, verringert sich die Gebühr. Bei regelmäßigen Einsätzen des U19-Nationalspielers kann die Gebühr auf fast null sinken. Durch die Einnahmen soll Dortmund jetzt rund 30 bis 40 Millionen Euro Transferbudget haben. Ardon Jashari (Club Brügge) ist offensichtlich kein Thema mehr. Dafür soll das Interesse an Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) stark sein. Der 22-Jährige soll rund 25 Millionen Euro Ablöse kosten.

+++ 29. Juni, 18:56 Uhr: Sebastian Kehl bestätigt Chukwuemeka-Verbleib in Dortmund +++ Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der Klub-WM in den USA gegen CF Monterrey (Mi., ab 2:45 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) und möchte dort auch weiterhin auf die Dienste von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka setzen können. Die Leihgabe vom FC Chelsea agierte bisher nur als Ergänzungsspieler bei der WM. Allerdings bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl die erfolgreichen Bemühungen der Schwarz-Gelben, den Engländer bis Ende des Turniers behalten zu können. Kehl sagte dazu: "Die Gespräche mit Chelsea habe ich geführt. Wir haben eine Übereinkunft getroffen, dass er bei uns bleibt, solange dieses Turnier für Borussia Dortmund gehen wird. Da gibt es noch Formalitäten zu erledigen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Carney Chukwuemeka im Laufe des Turniers weiter im schwarzgelben Trikot sehen.“ Im Winter war Chukwuemeka per Leihe aus London gekommen und konnte dabei in seinen Einsätzen immer wieder aufblitzen lassen, was für ein Potenzial in ihm steckt.

+++ 28. Juni, 21:15 Uhr: BVB-Star Jamie Gittens steht wohl kurz vor der Unterschrift bei Chelsea +++ Wie "Sky" berichtet hat sich der 20-jährige Flügelspieler mit dem FC Chelsea auf einen Vertrag bis 2032 geeinigt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat der Rechtsfuß am Samstag bereits seinen Medizincheck in den USA absolviert, der Transfer sei so gut wie fix. Die Londoner haben sich derweil mit dem BVB auf eine feste Ablöse geeinigt, womit die zuletzt ebenfalls interessierten Münchner den nächsten Offensivspieler von ihrer Liste streichen müssen. In der vergangenen Saison hat Gittens 12 Tore und fünf Assists in insgesamt 48 Pflichtspielen beisteuern können. Nach dem Trainerwechsel von Nuri Sahin auf Niko Kovac hatte er allerdings seinen Stammplatz verloren.