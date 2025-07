Fabian Reese: "Will noch viel erreichen"

"Dieser Verein ist mir in den vergangenen zwei Jahren extrem ans Herz gewachsen. Ich weiß es zu schätzen, was mir diese besondere Konstellation bei Hertha und in Berlin alles bietet. Gemeinsam mit der Mannschaft, den Verantwortlichen, den Mitarbeitenden und den Fans will ich noch viel erreichen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt", hatte Reese damals gesagt.

Reese war 2023 von Holstein Kiel in die Hauptstadt gekommen und stieg schnell zum Publikumsliebling auf. In der vergangenen Spielzeit war der Stürmer zu Beginn lange verletzt ausgefallen, drehte dann aber in wieder mächtig auf. In den letzten zehn Ligaspielen erzielte er zehn Tore.