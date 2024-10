Dayot Upamecano beim FC Bayern: Erst Buhmann, jetzt großer Kompany-Gewinner

Ausgerechnet jener Upamecano, der unter Thomas Tuchel zum teuren Bankdrücker degradiert wurde und mit seinen Patzern Bayern-Fans in der vergangenen Saison nicht selten zum Verzweifeln brachte. Wie konnte es zu diesem Sinneswandel kommen?

Denn wie die "Sport Bild" berichtet, habe sich Kompany auf eine Achse von Leistungsträgern in jedem Mannschaftsteil festgelegt. Diese besteht aus Manuel Neuer, Jamal Musiala, Harry Kane – und eben Dayot Upamecano.

Hat Uli Hoeneß am Ende doch wieder recht?

Dayot Upamecano: Unter Thomas Tuchel schon aussortiert

Ein Blick zurück: Am 14. Februar 2024 schien Upamecanos Bayern-Zeit vorbei. Im Achtelfinale der Champions League verursachte der Franzose mit einem ungestümen Foul den Elfmeter zum Siegtreffer für Lazio und sorgte dafür, dass seine Teamkollegen fast 25 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Es war der Tiefpunkt, nachdem Upamecano in den Wochen zuvor schon mehrfach mit riskanten Pässen und verschuldeten Gegentoren auffiel.

Der damalige Trainer Tuchel zog die Reißleine, gab Upamecano im Viertel- und Halbfinale gerade einmal eine magere Spielminute Spielzeit. In der gesamten abgelaufenen Saison bekam Upamecano unter Tuchel so wenig Einsatzzeit in Pflichtspielen wie seit 2018/19 bei RB Leipzig nicht mehr. Der Unterschied: Bei den Sachsen fiel er ein halbes Jahr mit einer Knieverletzung aus, war ansonsten gesetzt.

Kein Wunder, dass mehrere Medien am Saisonende davon berichteten, dass Upamecano auf der Streichliste der Bayern stehe. Auch wenn der Klub dementierte, sprach damals doch wenig für einen Verbleib. Schließlich soll Upamecanos Gehalt pro Jahr rund fünf Millionen Euro teurer zu Buche schlagen als etwa das seines Verteidiger-Kollegen Matthijs de Ligt.

Auch Upamecano selbst liebäugelte noch im Frühsommer mit einem Tapetenwechsel: "Am Ende war es ein bisschen kompliziert, aber ich habe immer eine gute Einstellung behalten, auch wenn ich weniger gespielt habe. Am Ende der EM werden wir sehen, was mit den Bayern passiert."