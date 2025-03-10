FC Bayern München - Causa Upamecano: Hamann schießt gegen FCB - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 2. Februar, 10:00 Uhr: Hamann schießt in Causa Upamecano gegen FC Bayern +++ Dietmar Hamann hat den FC Bayern scharf kritisiert. Die Münchner wollen den Vertrag mit Dayot Upamecano verlängern, der Franzose hat sich aber weiterhin noch nicht entschieden. Während bei den Bayern die Unzufriedenheit größer werden soll, ist Hamann fassungslos. "Das zeigt im Moment die Machtlosigkeit des FC Bayern. Das geht jetzt schon fast ein Jahr. Im März war man sich fast einig. Dann hätte man ihn für viel weniger Geld bekommen. Dann hat man Musiala und Davies vor ihm verlängert und er hat mitbekommen, was sie für ein Gehalt und Handgeld bekommen. Dann hat er gesagt: 'Ich will mehr Geld.' Dann hat man wieder verhandelt. Das muss man sich mal vorstellen", sagte Hamann bei "Sky90". Hamann würde "mal in Frage stellen, ob der Aufsichtsrat so zufrieden ist mit dem Herrn Eberl und Freund und was sie gemacht haben mit Upamecano. Jetzt, Anfang Februar, läuft man ihm hinterher." Laut einem "Sky"-Bericht sollen aber Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hinter Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund stehen und sogar die Erlaubnis erteilt haben, das Angebot an Upamecano zurückzuziehen, falls er nicht kurzfristig unterschreiben sollte. Das Angebot ist offenbar sehr lukrativ: Upamecano soll bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt inklusive Boni bekommen, dazu 20 Millionen Euro Handgeld. Auch eine Ausstiegsklausel ab 2027 über 65 Millionen Euro soll das Angebot angeblich beinhalten. Hamann schüttelt auch hier den Kopf. "Das verdient Virgil van Dijk in Liverpool nicht. Und ein Maldini ist er nicht", sagte Hamann über Upamecano.

+++ 1. Februar, 21:58 Uhr: So verdient Bayern am Zaragoza-Deal mit +++ Bryan Zaragoza wechselt mit sofortiger Wirkung von Celta Vigo zur AS Rom. Dafür überweisen die Römer drei Millionen Euro an die Spanier und übernehmen zusätzlich die Leihgebühr in Höhe von einer Millionen Euro, die Vigo im Sommer an die Münchener zahlte. Auch der FCB profitiert von diesem Deal. Offiziell steht Zaragoza nach wie vor bei Bayern unter Vertrag, die neuen Vertragsmodalitäten mit der Roma könnten dem Deutschen Rekordmeister aber eine höhere Ablösesumme einbringen. Betrug die Kaufoption bei Vigo noch 12 Millionen Euro, so müssen die Römer 13,5 Millionen Euro nach München überweisen, sollten sie Zaragoza im Sommer verpflichten. Zudem wird die Option automatisch zur Kaufpflicht, wenn der Spanier in Rom mindestens 50 Prozent der Pflichtspiele absolviert und sich mit seinem neuen Klub mindestens für die Europa League qualifiziert.

+++ 31. Januar, 13:40 Uhr: Boey soll Management gewechselt und Angebote abgelehnt haben +++ Sacha Boey hat sich offenbar zu einem Wechsel durchgerungen. Wie "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider" berichtet, hat der Bankdrücker des FC Bayern eine neue Berateragentur. Er werde nun vom selben Management wie Dayot Upamecano vertreten, Moussa Sissoko sei nun für ihn zuständig. Allerdings sei Boeys Wechsel wohl nicht ganz freiwillig vonstatten gegangen. "In dem Fall war es mehr oder weniger ein Übereinkommen, weil Boey wollte ein neues Management (...), aber das alte Management, CAA Stellar, war auch ein bisschen genervt von ihm", informiert Altschäffl. Letzteres hänge damit zusammen, dass Boey diverse Angebote abgelehnt haben soll, die Münchner zu verlassen. Unter anderem habe er Olympique Lyon eine Absage erteilt. "Das fanden die Bayern nicht so amüsant, sie suchen händeringend einen Abnehmer für Boey", betont "Bild"-Reporter Christian Falk in dem Podcast. Auch Premier-League-Klubs soll Boey abgesagt haben. Seine Haltung habe offenbar damit zu tun, dass er an der Säbener Straße drei Millionen Euro pro Jahr verdiene. "Da bin ich mir sehr sicher, dass es am Gehalt liegt", ergänzt Altschäffl: "Und es war, wie ich jetzt gehört habe, nicht nur Lyon und die Premier League, sondern auch Olympique Marseille wollte ihn haben." Weiter betont er: "Am Ende hat er zu allem Nein gesagt und sitzt lieber bei Bayern seine Zeit ab." Boeys Vertrag in München läuft noch bis 2028.

+++ 28. Januar, 14:16 Uhr: Gruda bestätigt Bayern-Interesse +++ Brajan Gruda hat bei "Sky" das frühere Interesse des FC Bayern München bestätigt. Im Sommer 2024 wurde der ehemalige Mainzer auch mit dem Deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Entschied sich dann für den Wechsel zu Brighton & Hove Albion. Der 21-Jährige: "Es gab natürlich am Anfang Interesse. Mehr kann ich dazu nicht sagen". Brighton zahlte für Gruda 31,5 Millionen Euro Ablöse. Zukünftig sieht der Youngster seine Zukunft woanders, möchte irgendwann bei einem "Top-Verein wie Bayern, Real, Barcelona oder Liverpool spielen". Der deutsche U21-Nationalspieler hofft auch auf eine Berufung zur WM für die A-Nationalmannschaft. Noch gebe es mit Bundestrainer Julian Nagelsmann "keinen Kontakt": "Die Leistung muss stimmen. Und da versuche ich, 100 Prozent zu geben. Es ist natürlich ein Traum. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es kein Traum ist. Wer will keine WM spielen. Deswegen gebe ich alles und schaue, was kommt", sagte er.

+++ 27. Januar, 14:42 Uhr: FC Bayern setzt Upamecano wohl eine Frist +++ Sportvorstand Max Eberl muss in Sachen Dayot Upamecano wohl mehr Geduld aufbringen, als ihm lieb ist. So sagte er rund um das Spiel gegen den FC Augsburg: "Ich weiß nicht, ob es eine Verzögerung gab. Es wurde spekuliert, dass Upa quasi zugesagt hat. Das haben wir nie gesagt. Wir haben gesagt, wir warten auf Upas Antwort. Das ist die einzige, die zählt, und auf die warten wir". Laut der "Abendzeitung" stolpern die Verhandlungen gerade in puncto Vertragsdauer (bis 2030 oder 2031) und Ausstiegsklausel (2027 oder erst 2028). Upamecano hingegen sieht sich nicht gestresst: "Für mich gibt es keinen Druck. Ich hoffe, es gibt bald eine Lösung. Ich habe keine Deadline", so der Franzose Anfang des Jahres. Wie die "BILD" berichtet, reißt der Geduldsfaden Eberls aber offenbar mittlerweile. Der Innenverteidiger soll sich demnach bis Mitte Februar entscheiden, ob er das vorgelegte Angebot annimmt oder nicht.

+++ 26. Januar, 16:29 Uhr: FC Bayern eröffnet Vertragsgespräche mit Harry Kane +++ Der FC Bayern führt Vertragsgespräche mit Stürmer-Star Harry Kane. "Wir sprechen mit Harry", erklärte Sportvorstand Max Eberl am Rande des DFL-Neujahrsempfangs. Im Gespräch ist laut "Sky" ein neuer Kontrakt bis Sommer 2028 oder 2029. Kanes aktueller Kontrakt endet am 30. Juni 2027. Dem Bericht nach soll der Engländer an einer vorzeitigen Verlängerung beim deutschen Rekordmeister sehr interessiert sein, ein Wechsel soll für den 32-Jährigen keine Rolle spielen. Seit er im Sommer 2023 nach München wechselte, erzielte Kane unglaubliche 119 Pflichtspiel-Treffer bei 126 Einsätzen.

+++ 26. Januar, 13:15 Uhr: Josip Stanisic zurück im Bayern-Training +++ Trainer Vincent Kompany kann zeitnah womöglich wieder auf eine weitere Alternative in der Defensive zurückgreifen. Wie der Rekordmeister auf "X" bekanntgab, hat Verteidiger Josip Stanisic rund zwei Wochen nach seiner Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk wieder das Training aufgenommen und dabei eine individuelle Einheit mit dem Ball absolviert. Der 25-Jährige hatte sich die Verletzung beim 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg zugezogen. Stanisic verließ das dabei Spielfeld in der Nachspielzeit, weil die Münchner ihr Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten. Die letzten zwei Minuten mussten sie in Unterzahl noch über die Bühne bringen. Durch den von Konrad Laimer fehlen den Bayern derzeit die Alternativen auf der Rechtsverteidigerposition. Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg begann zunächst Alphonso Davies auf der für ihn ungewohnten Seite. In der zweiten Halbzeit übernahm dann Joshua Kimmich nach Einwechslung.

+++ 24. Januar, 18:09 Uhr: Erneutes Bayern-Interesse an Chelsea-Juwel Acheampong? +++ Der FC Bayern München hat laut "Guardian" wohl weiterhin Interesse an Chelsea-Talent Josh Acheampong. Am 19 Jahre jungen Defensivtalent des FC Chelsea sollen die Münchner auch schon im vergangenen Sommer dran gewesen sein. Dem Bericht nach soll es Überlegungen bei den Bayern geben, möglicherweise noch im laufenden Winter-Transferfenster einen konkreten Vorstoß zu machen. Als Problem könnte sich dabei aber wohl Chelseas Haltung herausstellen, die Londoner wollen den variabel einsetzbaren Verteidiger nämlich gar nicht unbedingt abgeben. Zum einen hat Acheampong noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029 bei den "Blues", zum anderen kam er für Chelseas Profis zuletzt auch schon sporadisch zum Einsatz. Außerdem soll es auch vonseiten anderer Klubs Interesse geben, konkret wird im Bericht Crystal Palace genannt.

+++ 24. Januar, 13:00 Uhr: Englischer Topklub baggert wohl an Bayern-Star +++ Macht Bayern-Verteidiger Min-jae Kim schon bald den Abgang? Wie die "Bild" im Podcast "Bayern Insider" berichtet, hat der Südkoreaner das Interesse des FC Chelsea geweckt. Demnach haben die Blues bereits Kontakt zu dem Verteidiger aufgenommen. Kim wechselte im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München, der Durchbruch als Stammspieler gelang ihm bislang aber nicht. In der aktuellen Saison ist für den 29-Jährigen an Dayot Upamecano und Jonathan Tah kein Vorbeikommen. Dem Bericht zufolge würden die Bayern-Bosse Kim auch keine Steine in den Weg legen, sollte es ein faires Angebot für den Abwehrspieler geben.

+++ 23. Januar, 15:10 Uhr: Bayern-Flirt wechselt wohl nach England +++ Der 19-jährige Brasilianer Rayan gilt aktuell als einer der begehrtesten Youngster Südamerikas. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen sich intensiv mit dem Linksfuß beschäftigt haben. Zu einem Transfer wird es aber offenbar nicht kommen. So berichtet unter anderem "Sky Sports News", dass der Offensivspieler vor einem Wechsel in die Premier League steht. Demnach ist sich sein Klub Vasco da Gama bereits mit dem AFC Bournemouth über ein Transferpaket in Höhe von 35 Millionen Euro einig geworden. Zuvor hatten brasilianische Medien von rund 45 bis 50 Millionen Euro gesprochen, der klare Wechselwunsch des Spielers soll die Ablöse aber gedrückt haben. Der Medizincheck soll zeitnah in England stattfinden.

+++ 22. Januar, 07:38 Uhr: Kim entschuldigt sich bei Fans +++ Beim 2:0-Heimerfolg des FC Bayern gegen Union St. Gillouise gab es neben dem verschossenen Elfmeter von Harry Kane einen weiteren Wermutstropfen: Innenverteidiger Min-jae Kim flog nach einer knappen Stunde mit Gelb-Rot vom Platz. Der Südkoreaner musste nach einem Foul an Raul Florucz das Feld verlassen. Eine Entscheidung, die er nicht nachvollziehen konnte: "Das ist nicht richtig! Ich schwöre zu Gott, das ist kein Gelb", schrie er dem Linienrichter zu. Beim Gang in die Kabine entschuldigte er sich, trotz Unverständnis über die Entscheidung, sofort bei den Fans. Nach Abpfiff verriet er, dass er sich auch bei seinen Mitspielern entschuldigte. Auf Nachfrage der "Bild" sagte er Folgendes: "Ich frage mich: War das eine rote Karte?“ Und er verriet: „In der Kabine habe ich mich nach dem Spiel bei jedem meiner Mitspieler einzeln entschuldigt. Es tut mir leid, ich hatte mich gut gefühlt. Ich hätte sehr gerne länger gespielt und noch mehr gezeigt. Was mir sehr geholfen hat: die Reaktion der Zuschauer, der Applaus." Nicht nur die Fans reagierten unterstützend für den 29-Jährigen. Eberl sagte über die Situation: "Er soll sich jetzt keinen Kopf machen, das ist Fußball. In Summe macht er zwei Fouls im ganzen Spiel. Dass er direkt die zweite Gelbe Karte bekommt – da denke ich, kann man ein bisschen mehr Gefühl haben. Aber Min-jae brauchen wir nicht aufbauen, der geht da weiter." Auch Neuer zeigte sich solidarisch: "Ich glaube, dass er in beiden Situationen nicht viel machen kann." Im letzten Gruppenspiel gegen die PSV Eindhoven wird er Vincent Kompany nun fehlen. Ein Verlust, der durch die drei Punkte gegen die Belgier zu verkraften sein wird. Der FCB hat sich in den Top 8 festgesetzt und damit direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Auch interessant: FC Bayern München meldet sich eindrucksvoll im Kreis der Champions-League-Titelfavoriten zurück - Und: FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise: Harry Kane vergibt Bestnote. Sowie: FC Bayern München: Sieg auf Sparflamme gegen Union Saint-Gilloise - FCB muss im Erfolg die Warnzeichen erkennen

+++ 21. Januar, 11:11 Uhr: Paul Wanner über Bayern-Rückkehr: "Aktuell nicht in meinem Kopf" +++ In der kommenden Woche kommt es für Paul Wanner zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, wenn er mit der PSV Eindhoven zu Hause auf den FC Bayern trifft. Im Sommer kehrte Wanner nach seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim zurück nach München, doch Spielzeit beim Rekordmeister war begrenzt. Ende August wechselte er für 15 Millionen Euro zur PSV und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach sicherten sich die Bayern eine Rückkaufoption für den inzwischen 20-Jährigen, doch eine Rückkehr ist für Wanner derzeit gar kein Thema. "Das Kapitel Bayern ist aktuell nicht mehr in meinem Kopf, weil ich mich auf meine Leistungen hier konzentrieren will", sagte er im Interview mit der "Sport Bild". Kritische Stimmen vom FC Bayern, wie die von Sportvorstand Max Eberl, sieht er gelassen: "Es gibt im Fußballgeschäft immer mal verschiedene Meinungen, das gehört dazu. Ich bin froh, dass ich hier bin. Es gibt kein böses Blut, es ist alles in Ordnung." In Eindhoven spielt Wanner nun zentral im Mittelfeld und kann seine Stärken mit dem Ball optimal ausspielen. Über seine Zukunft sagt er: "Wir haben in unserem Team aktuell viele Top-Spieler, die noch Schritte vor sich haben. Das ist auch mein Ziel. Eindhoven ist hierfür eine sehr gute Adresse." Auch interessant: FC Bayern: Trotz Sperre der Südkurve – so könnten die Ultras heute ins Stadion gelangen

+++ 20. Januar, 17:15 Uhr: Mehrere Top-Klubs offenbar an Sacha Boey interessiert +++ Sacha Boey ist Kandidat für einen Winterwechsel, wie Sportvorstand Max Eberl kürzlich angedeutet hat. Laut "kicker" gibt es mittlerweile auch mehrere Teams, die am 25-Jährigen interessiert sein sollen. Demnach handelt es sich dabei um den FC Everton, Olympique Lyon und Olympique Marseille. Die genannten Klubs sollen wohl die aktuelle Situation und Entwicklungen um Boey genau beobachten. Es sei offenbar gut möglich, dass eines der Teams ernst macht. Der Bericht betont jedoch, dass sein üppiges Jahresgehalt problematisch werden könnte, das laut "Sport Bild" bei drei Millionen Euro liegen soll. Der Franzose fehlt aktuell wegen einer Magendarmerkrankung. Zuvor soll er aber zusätzlich durch ein Fehlverhalten bei Trainer Vincent Kompany in Ungnade gefallen sein und spielt keine Rolle mehr. Bis Ende Januar hat das Transferfenster noch geöffnet. Der Außenverteidiger steht noch bis 2028 bei den Münchnern unter Vertrag.

+++ 18. Januar, 12:15 Uhr: Olise stellt Rekord von Bayern-Legende ein +++ Beim 5:1-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig wurde Offensivstar Michael Olise erst nach knapp einer Stunde für Youngster Lennart Karl eingewechselt, dennoch stellte der Franzose den Bundesliga-Rekord einer Klub-Legende ein. Nach seiner Einwechslung steuerte der 24-Jährige noch drei Assists bei. Ein Kunststück, welches seit dem Beginn der detaillierten Datenerfassung zu Beginn der Saison 2004/05 nur Franck Ribery gelungen war. Bis zum Auswärtsspiel der Bayern in Leipzig war Ribery der einzige Akteur, dem es nach seiner Einwechslung in einem Bundesligaspiel glückte, drei Tore vorzubereiten. Der inzwischen 42-Jährige verbuchte seine Assists im März 2019 im Heimspiel des Rekordmeisters gegen den VfL Wolfsburg. Seinerzeit kam Ribery in der 55. Minute für Serge Gnabry und legte für Thomas Müller, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski auf. Olise bereitete in Leipzig den 2:1-Führungstreffer durch Harry Kane sowie die Tore zum 3:1 durch Jonathan Tah und zum 4:1 durch Aleksandar Pavlovic vor. Abgerundet wurde der starke Auftritt von Olise übrigens, als er selbst zum 5:1-Endstand traf.