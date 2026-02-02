- Anzeige -

Werder Bremen entlässt Steffen: Keine Handschrift erkennbar Einzig die Phase mit elf Punkten aus fünf Spielen zwischen dem 6. und 10. Spieltag weckte Hoffnung, dass die Zusammenarbeit schnell Früchte tragen könnte. Obwohl zur Wahrheit gehört, dass die Bremer auch in diesen Partien allenfalls sporadisch überzeugten. Seither aber kamen in zehn Spielen nur noch vier Zähler hinzu. Was noch erschreckender ist: Die seit Jahren für ihre offensive Spielweise bekannten Bremer blieben in dieser Zeit sechsmal ohne Tor. Sie wirkten zwar nie leb-, dafür aber oftmals ideen- und harmlos. Auch das muss sich der zuvor für begeisternden Offensivfußball bekannte Steffen ankreiden lassen.

Wobei nicht unerwähnt bleibe darf, dass ihm im Angriff kein erfahrener Torjäger zur Verfügung stand. Das Experiment mit dem von Bayer Leverkusen ausgeliehenen und augenscheinlich nie wirklich fitten Victor Boniface ging grandios schief und ist angesichts dessen jüngster Knie-OP quasi schon beendet. Keke Topp, der gegen Gladbach sein erstes Saisontor erzielte, absolviert erst seine zweite Bundesliga-Saison. Und der Anfang Januar ohne Kaufoption vom VfB Stuttgart ausgeliehene Jovan Milosevic steht auch bei gerade mal etwas mehr als 200 Bundesliga-Minuten. Justin Njinmah, Marco Grüll und Samuel Mbangula sind keine klassischen Vollstrecker, auch wenn sie zusammen für neun der 22 Tore gesorgt haben.

Werder Bremen in der Krise: Kein Ducksch-Ersatz in Sicht Dennoch zeigt sich immer deutlicher, dass der Aderlass im Sommer zu groß war, als mit Marvin Ducksch und Oliver Burke die beiden Stammstürmer ihre Koffer packten. Für namhaften Ersatz soll den chronisch klammen Bremern das Geld fehlen. Was letztlich auch Steffen neben dem jüngsten Verletzungspech in der Defensive zum Verhängnis wurde. Der nunmehr Ex-Trainer kann sich immerhin auf die Fahne schreiben, während seiner Amtszeit nie öffentlich über die dürftige Personallage geklagt zu haben. Sondern gute Miene zum bösen Spiel gemacht zu haben. Im Umfeld sieht das freilich anders aus. In der Fanszene wird die Arbeit von Fritz bereits seit längerem kritisch hinterfragt. Das spiegelte sich besonders in dem "Fritz verleihen"-Banner wider, das vor dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt in der Ostkurve aufgehängt wurde – offenbar als Reaktion auf den Leih-Lapsus der Chefetage, die erst vom Portal "transfermarkt" darauf hingewiesen werden musste, dass sie mehr als sechs Leihspieler unter Vertrag nehmen kann, wenn nicht alle aus dem In- oder Ausland kommen. Viele Vierer, Karl fällt durch - Noten und Einzelkritik der FCB-Stars gegen den HSV Ein weiteres untrügliches Zeichen der zunehmenden Kritik ist die seit dem 25. Januar laufende Online-Petition, über die die Einberufung einer "außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Bewertung der Amtsführung von C. Fritz" erreicht werden soll. Werders Ehrenspielführer steht also in der sportlichen Krise besonders unter Beobachtung. Vorgeworfen wird ihm etwa der ablösefreie Abgang von Eigengewächs Nick Woltemade, für den der VfB Stuttgart ein Jahr später mindestens 75 Millionen Euro Ablöse ausgehandelt haben soll. Aber eben auch der Verkauf des über Jahre hinweg zuverlässigen Scorers Ducksch, ohne einen Ersatz zur Hand zu haben.

