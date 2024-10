Nationalspieler Chris Führich wird Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart nach seiner Verletzung im DFB-Trikot "zwei bis drei Wochen" fehlen.

Wie der Vizemeister am Samstag bekannt gab, zog sich der Offensivspieler am Freitag beim 2:1 in Bosnien und Herzegowina im Rahmen der Nations League "einen kleineren Muskelfaserriss im Adduktorenbereich" zu. Führich war in Zenica erst in der 82. Minute für Serge Gnabry eingewechselt worden.

Der 26-Jährige wird damit in jedem Fall das Topspiel bei Rekordmeister Bayern München am 19. Oktober sowie das Auswärtsspiel in der Champions League bei Italiens Rekordchampion Juventus Turin (22. Oktober) verpassen.

Auch das Heimspiel gegen Holstein Kiel (26. Oktober) dürfte für Führich, der von Trainer Sebastian Hoeneß in bislang allen Pflichtspielen der Saison aufgeboten wurde, zu früh kommen.