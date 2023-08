Anzeige

Trainer Marco Rose trifft im DFL Supercup mit RB Leipzig auf den FC Bayern München (am Samstag ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und im Livestream) und startet mit einem Kracher-Duell in die neue Spielzeit. Im exklusiven ran-Interview spricht er über Leipzigs Saisonziele, den Liga-Primus FC Bayern München und die RB-Fankultur.

Von Bent Mildner

Nach einer gelungen Debüt-Saison bei RB Leipzig geht es für Trainer Marco Rose und sein Team in die zweite gemeinsame Spielzeit. Der 46-Jährige übernahm die Leipziger nach dem fünften Spieltag auf dem elften Tabellenplatz.

Unter seiner Leitung beendete RB die Saison auf dem dritten Tabellenplatz, in der Champions League scheiterten sie im Achtelfinale am späteren Sieger Manchester City und im DFB-Pokal setze sich Leipzig im Finale gegen Eintracht Frankfurt durch und gewann den zweiten Titel der Vereinsgeschichte.

An den jüngsten Erfolgen will Rose in der kommenden Spielzeit anknüpfen. Die erste Möglichkeit auf den nächsten Titel bietet sich im DFL Supercup gegen den FC Bayern München (am Samstag ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und im Livestream). Im exklusiven ran-Interview verrät Rose die Leipziger Saisonziele, analysiert die Lage rund um den FC Bayern und gibt einen Einblick in die oft kritisierte RB-Kultur.