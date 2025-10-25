Anzeige
Bundesliga - Doppelpack Jonathan Burkardt: Eintracht Frankfurt gelingt Befreiungsschlag

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 17:38 Uhr
  • SID

Nach der Horrorserie der vergangenen Wochen meldet sich Eintracht Frankfurt zurück. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli gelingt ein klarer Sieg.

Eintracht Frankfurt hat sich in der Fußball-Bundesliga rehabilitiert und nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg gefeiert. Drei Tage nach der 1:5-Klatsche gegen den FC Liverpool in der Champions League erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller im Heimspiel gegen den FC St. Pauli einen 2:0 (1:0)-Sieg.

Nationalstürmer Jonathan Burkardt (36., 56.) sorgte mit seinem nächsten Doppelpack für das wichtige Erfolgserlebnis und ein wenig Selbstvertrauen für das DFB-Pokalspiel am Dienstag (ab 18:30 Uhr im Livestream auf Joyn) gegen Borussia Dortmund.

Zuvor hatte die Eintracht nur eins ihrer vergangenen sechs Pflichtspiele gewonnen und dabei eine Flut an Gegentoren kassiert. St. Pauli verlor das fünfte Spiel in Serie und muss nach ordentlichem Saisonbeginn den Blick immer mehr nach unten richten.

Nach der herben Pleite unter der Woche gegen den englischen Meister hatte Toppmöller schnell Aufbauarbeit leisten müssen. "Zuletzt sind wir aus vielen Spielen mit einer gewissen Enttäuschung rausgegangen", hatte er vor dem Spiel gesagt und gefordert: "Wir müssen bei uns bleiben, wir müssen ruhig bleiben."

Can Uzun versprüht Spielwitz

Die Einstellung stimmte wie auch gegen Liverpool zu Beginn. Vor allem Jungstar Can Uzun, der in der Königsklasse nur von der Bank gekommen war, versprühte Spielwitz und sorgte für Gefahrenmomente. Sein erster Torschuss nach starker Kombination wurde aber geblockt (9.).

Die Hamburger hielten die SGE weitgehend vom eigenen Tor fern. Vor allem das hohe Frankfurter Pressing setzte die Gäste aber immer wieder unter Druck und sorgte für Ballverluste. Mit stabiler Abwehrarbeit verhinderte St. Pauli jedoch klare Torchancen.

Beim Gegentreffer half Keeper Nikola Vasilj kräftig mit, eine ungefährliche Flanke von Uzun faustete er nach oben, Burkardt musste auf der Torlinie nur noch einnicken. Der Treffer schien den Gastgebern zumindest etwas Ruhe zu verleihen, eine noch komfortablere Situation verpasste Jung-Nationalspieler Nathaniel Brown aus wenigen Metern (49.).

Dann sorgte Burkardt für Ruhe - und zeigte bei seinem zweiten Treffer all seine Klasse. Eine Flanke aus dem Halbfeld von Fares Chaibi nahm er perfekt mit der Brust an und behielt im Duell mit Vasilj aus gut fünf Metern die Ruhe und hob den Ball überlegt am Torwart vorbei.

