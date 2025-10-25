Nach der Horrorserie der vergangenen Wochen meldet sich Eintracht Frankfurt zurück. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli gelingt ein klarer Sieg.

Eintracht Frankfurt hat sich in der Fußball-Bundesliga rehabilitiert und nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg gefeiert. Drei Tage nach der 1:5-Klatsche gegen den FC Liverpool in der Champions League erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller im Heimspiel gegen den FC St. Pauli einen 2:0 (1:0)-Sieg.

Nationalstürmer Jonathan Burkardt (36., 56.) sorgte mit seinem nächsten Doppelpack für das wichtige Erfolgserlebnis und ein wenig Selbstvertrauen für das DFB-Pokalspiel am Dienstag (ab 18:30 Uhr im Livestream auf Joyn) gegen Borussia Dortmund.

Zuvor hatte die Eintracht nur eins ihrer vergangenen sechs Pflichtspiele gewonnen und dabei eine Flut an Gegentoren kassiert. St. Pauli verlor das fünfte Spiel in Serie und muss nach ordentlichem Saisonbeginn den Blick immer mehr nach unten richten.

Nach der herben Pleite unter der Woche gegen den englischen Meister hatte Toppmöller schnell Aufbauarbeit leisten müssen. "Zuletzt sind wir aus vielen Spielen mit einer gewissen Enttäuschung rausgegangen", hatte er vor dem Spiel gesagt und gefordert: "Wir müssen bei uns bleiben, wir müssen ruhig bleiben."