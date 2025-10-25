Anzeige
Bundesliga - Schlägerei zwischen Fans des VfL Wolfsburg und des FC St. Pauli: Polizei nimmt Personalien auf

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 17:27 Uhr
  • SID

Im Vorfeld des Bundesliga-Nachmittags kam es im Hauptbahnhof Hannover zu einer Schlägerei zwischen Fans des VfL Wolfsburg und des FC St. Pauli. Beide Gruppen waren auf dem Weg zu verschiedenen Spielen.

Zwischen Anhängern der Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC St. Pauli ist es am Samstagvormittag im Hauptbahnhof Hannover zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei bestätigte, waren an der "körperlichen Auseinandersetzung zwei größere Personengruppen" beteiligt.

Die Fans der Wolfsburger waren auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Hamburger SV, St. Pauli spielte am Samstagnachmittag bei Eintracht Frankfurt.

Auf einem im Internet kursierenden Video, das die Schlägerei zeigen soll, ist zu sehen, wie Männer aufeinander einprügeln und mit Baustellenabsperrungen werfen. Als die Polizei am Gleis eintraf, flüchteten sie. Nach Polizeiangaben sind die Videoaufzeichnungen des Tatorts "Teil der laufenden strafprozessualen Ermittlungen und werden derzeit ausgewertet".

Polizei stoppt Zug in Hamburg

Die rund 400 Wolfsburger Fans setzten ihre Reise im Anschluss zunächst fort. Im Bahnhof Hamburg-Harburg wurde der Zug am Mittag aber auf Weisung der Bundespolizei gestoppt. Im betroffenen Zug sowie im nahegelegenen Gleisbereich wurden durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte Pyrotechnik und Gegenstände zur Schutzbewaffnung fest- und sichergestellt.

Von rund 150 Personen wurden im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens die Identitäten festgestellt. Auch Anhänger des FC St. Pauli wurden in Frankfurt aus dem Zug geholt und kontrolliert.

