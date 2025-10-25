Im Vorfeld des Bundesliga-Nachmittags kam es im Hauptbahnhof Hannover zu einer Schlägerei zwischen Fans des VfL Wolfsburg und des FC St. Pauli. Beide Gruppen waren auf dem Weg zu verschiedenen Spielen.

Zwischen Anhängern der Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC St. Pauli ist es am Samstagvormittag im Hauptbahnhof Hannover zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei bestätigte, waren an der "körperlichen Auseinandersetzung zwei größere Personengruppen" beteiligt.

Die Fans der Wolfsburger waren auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Hamburger SV, St. Pauli spielte am Samstagnachmittag bei Eintracht Frankfurt.

Auf einem im Internet kursierenden Video, das die Schlägerei zeigen soll, ist zu sehen, wie Männer aufeinander einprügeln und mit Baustellenabsperrungen werfen. Als die Polizei am Gleis eintraf, flüchteten sie. Nach Polizeiangaben sind die Videoaufzeichnungen des Tatorts "Teil der laufenden strafprozessualen Ermittlungen und werden derzeit ausgewertet".