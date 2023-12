Anzeige

Nach dem 1:1 zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hatte BVB-Trainer Edin Terzic Schiedsrichter Daniel Siebert wegen einer strittigen Szene heftig kritisiert. Nun konterte der Unparteiische und erklärte seine Entscheidung.

von Thomas Gallus

Wurde Borussia Dortmund im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen benachteiligt?

Laut BVB-Coach Edin Terzic hätte Schiedsrichter Daniel Siebert in der 73. Minute einen "klaren Elfmeter" für die Dortmunder pfeifen müssen, als Flügelspieler Karim Adeyemi im Sechzehner vermeintlich gefoult wurde.

Nun reagierte der Referee auf die harsche Kritik Terzics und begründete seine Entscheidung: "Der Kontakt am rechten Oberschenkel von Adeyemi war so minimal, dass er nicht ursächlich den Sturz auslöste. Also keine Schwalbe, aber auch kein elfmeterreifes Foul", erklärte er der "Bild".

Terzic hatte nach der Partie argumentiert, dass insbesondere Adeyemi von den Schiedsrichtern immer wieder benachteiligt werde.

"Ich kann mich nicht zu früheren Szenen äußern", entgegnete Siebert. "Aber Herr Terzic kann auch nicht erwarten, dass ich vermeintliche Fehlentscheidungen aus anderen Spielen kompensiere. Jedes Spiel fängt wieder bei null an. Für mich reichte es am Sonntag nicht zu einem Strafstoß - und das war der einzige Grund für meine Entscheidung."