Dortmund in Augsburg ohne Schlotterbeck - Can dabei

Ohne Nico Schlotterbeck, dafür mit Rückkehrer Emre Can hat Borussia Dortmund die Reise zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg angetreten. Wie die Ruhr Nachrichten meldeten, erhalte Schlotterbeck eine "schöpferische Pause" und werde überdies von einer leichten Erkältung geplagt. Der 25-Jährige war erst Mitte September nach überstandener Meniskusverletzung zurückgekehrt. Dafür ist überraschend Kapitän Can im Spieltagskader dabei, er hatte aufgrund einer schweren Adduktorenverletzung monatelang gefehlt.

Trainer Niko Kovac muss somit seine Abwehr am Abend (20.30 Uhr/Sky) in Augsburg umbauen. Neben Schlotterbeck ist auch Niklas Süle nicht dabei, Kovac hatte bereits am Donnerstag von einem "dicken Zeh" bei dem Verteidiger berichtet. Naheliegend erscheint eine defensive Dreierkette mit Nationalspieler Waldemar Anton, den Kovac als "Ironman" bezeichnet hatte, dem Algerier Ramy Bensebaini und dem Argentinier Aarón Anselmino.