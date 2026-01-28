BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
Eintracht Frankfurt: Albert Riera lässt auf sich warten - Markus Krösche äußert sich zur Trainerfrage
29.01.2026
- 00:00 Uhr
- SID
Albert Riera wird als Nachfolger von Dino Toppmöller gehandelt. Der Spanier soll bereits zugesagt haben. Markus Krösche will eine Einigung aber noch nicht bestätigen.
Eintracht Frankfurt wird auch das anstehende Wochenende in der Bundesliga noch ohne neuen Cheftrainer absolvieren.
"Das bestehende Trainerteam wird auch gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzen", sagte Sportvorstand Markus Krösche am Mittwochabend nach dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (0:2).
Im Spiel gegen die Werkself am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) steht damit erneut Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier in der Verantwortung.
Eintracht Frankfurt: Markus Krösche bestätigt gute Gespräche bei Trainersuche
Medienberichten zufolge steht die Eintracht vor einer Verpflichtung des Spaniers Albert Riera, Krösche äußerte sich am Abend nicht näher zu einem aktuellen Stand bei der Trainersuche: "Wir sind in sehr guten Gesprächen und verkünden dann etwas, wenn es etwas zu verkünden gibt."
Die "Bild" hatte zuvor bereits von einer Einigung mit Rieras slowenischem Klub NK Celje berichtet. Die Hessen sollen demnach eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro überweisen, der neue Coach einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028 erhalten.
Schmitt und Meier hatten das Team nach der Entlassung von Dino Toppmöller Mitte Januar übernommen. In drei Pflichtspielen setzte es seither drei Niederlagen.