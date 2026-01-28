Albert Riera wird als Nachfolger von Dino Toppmöller gehandelt. Der Spanier soll bereits zugesagt haben. Markus Krösche will eine Einigung aber noch nicht bestätigen.

Eintracht Frankfurt wird auch das anstehende Wochenende in der Bundesliga noch ohne neuen Cheftrainer absolvieren.

"Das bestehende Trainerteam wird auch gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzen", sagte Sportvorstand Markus Krösche am Mittwochabend nach dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (0:2).

Im Spiel gegen die Werkself am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) steht damit erneut Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier in der Verantwortung.