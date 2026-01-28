- Anzeige -
Hamburger SV: Star-Spieler wohl betrunken am Steuer erwischt

  • Veröffentlicht: 28.01.2026
  • 22:34 Uhr
  • ran.de

Offensivspieler Jean-Luc Dompe vom Hamburger SV hat wohl für einen Skandal gesorgt.

Der Hamburger SV kommt nach der Trennung von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz weiterhin nicht zur Ruhe.

Wie die "Bild" berichtet, soll sich Offensivspieler Jean-Luc Dompe eine Verfehlung im Straßenverkehr geleistet haben.

Dem Bericht nach wurde der 30-Jährige am 25. Januar um 7:00 Uhr morgens von der Polizei alkoholisiert angehalten.

Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,4 Promille. Anschließend musste er wohl mit auf das Polizeikommissariat 14 und dort wurde ihm Blut abgenommen.

Daraufhin wurde offebar der Führerschein des Franzosen beschlagnahmt, wie es im Bericht heißt. Dompe soll seinen Arbeitgeber von diesem Vorfall mittlerweile berichtet haben.

HSV: Jean-Luc Dompe leistete sich zuvor bereits Skandal

Der Hamburg-Star hat sich zuvor schon eine Verfehlungen im Straßenverkehr geleistet. Im Februar 2023 lieferte er sich mit seinem damaligen Mannschaftskollegen William Mikelbrencis in Hamburg ein illegales Straßenrennen.

VIDEO: Niko Kovac über tränenreichen Anselmino-Abschied: "Trauriger Moment"

In der Hafenstraße krachte Dompe dabei mit seinem 510 PS starken BMW in eine Bushaltestelle und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Damals wurde Dompe zu einer Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro verurteilt. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

