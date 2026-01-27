Leon Goretzka wird beim FC Bayern immer wieder kritisch gesehen. Nun könnte ein Abgang womöglich schneller kommen, als es zu erwarten war. Der FC Bayern München könnte kurz vor Ende der Transferphase Leon Goretzka verlieren. Laut "Sky" ist Atletico Madrid am Mittelfeldspieler interessiert und wollen ihn schon im Winter in die Hauptstadt holen.

Demnach suchen die Madrilenen einen Nachfolger für den kürzlich zu den Tottenham Hotspur abgewanderten Conor Gallagher und sind wohl bereit, eine Ablöse in diesem Winter zu bezahlen. Der FCB ruft wohl, trotz des im Sommer auslaufenden Vertrags, eine Ablöse von 20 Millionen Euro auf. Laut Bericht haben noch keine offiziellen Verhandlungen der Klubs stattgefunden. Allerdings soll es bereits direkten Kontakt zwischen den Madrilenen und dem Spieler gegeben haben. Weiter heiße es, dass am Mittwoch erneut Gespräche mit Goretzka gegeben haben soll. Eine Entscheidung wird laut "Sky" innerhalb von 24 Stunden erwartet.

Leon Goretzka: Auslandswechsel ist "eine Option" Mittlerweile zeigt sich der Mittelfeldspieler auch öffentlich schon bereit für einen Abgang aus München. "Das ist eine Option, natürlich", sagte der 30-Jährige "der Zeit" und betonte: "Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen." Mit einem Gerücht räumte Goretzka hingegen auf: "Ich habe gelesen, dass ich mich bei Hansi Flick in Barcelona gemeldet haben soll. Das kann ich hier und heute dementieren", erzählte der Nationalspieler und betonte: "Nein, so etwas ist nicht nötig. Das soll nicht arrogant klingen."

