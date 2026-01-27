Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern München: Leon Goretzka vor Blitz-Abschied zu Atletico Madrid? Gespräche sollen wohl laufen
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 18:59 Uhr
- ran.de/SID
Leon Goretzka wird beim FC Bayern immer wieder kritisch gesehen. Nun könnte ein Abgang womöglich schneller kommen, als es zu erwarten war.
Der FC Bayern München könnte kurz vor Ende der Transferphase Leon Goretzka verlieren.
Laut "Sky" ist Atletico Madrid am Mittelfeldspieler interessiert und wollen ihn schon im Winter in die Hauptstadt holen.
Demnach suchen die Madrilenen einen Nachfolger für den kürzlich zu den Tottenham Hotspur abgewanderten Conor Gallagher und sind wohl bereit, eine Ablöse in diesem Winter zu bezahlen. Der FCB ruft wohl, trotz des im Sommer auslaufenden Vertrags, eine Ablöse von 20 Millionen Euro auf.
Laut Bericht haben noch keine offiziellen Verhandlungen der Klubs stattgefunden. Allerdings soll es bereits direkten Kontakt zwischen den Madrilenen und dem Spieler gegeben haben.
Weiter heiße es, dass am Mittwoch erneut Gespräche mit Goretzka gegeben haben soll. Eine Entscheidung wird laut "Sky" innerhalb von 24 Stunden erwartet.
Leon Goretzka: Auslandswechsel ist "eine Option"
Mittlerweile zeigt sich der Mittelfeldspieler auch öffentlich schon bereit für einen Abgang aus München. "Das ist eine Option, natürlich", sagte der 30-Jährige "der Zeit" und betonte: "Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen."
Mit einem Gerücht räumte Goretzka hingegen auf: "Ich habe gelesen, dass ich mich bei Hansi Flick in Barcelona gemeldet haben soll. Das kann ich hier und heute dementieren", erzählte der Nationalspieler und betonte: "Nein, so etwas ist nicht nötig. Das soll nicht arrogant klingen."
Bezüglich seines möglichen Zieles hat er sehr konkrete Vorstellungen. "Ich möchte bei einem Verein mit Ambitionen spielen, der einen Plan hat, in dem meine Qualitäten gefragt sind. Vor allem will ich meine Mitspieler mitreißen und eine Mannschaft auf ein anderes Niveau heben. Im Fußball geht es ums Gewinnen, dieses Ziel habe ich die letzten acht Jahre täglich intravenös verabreicht bekommen."
Auf eine Liga festgelegt hat er sich offenbar noch nicht, auch wenn viele Leute meinten, dass er "sehr gut nach England passen würde. Aber ich habe Zeit. Ich werde mir alles anhören und gut abwägen. Ich freue mich auf die Gespräche, die stattfinden werden."
