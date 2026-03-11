- Anzeige -
Gerüchte um Abgang

Eintracht Frankfurt: Denkt Markus Krösche an einen Abschied?

  • Veröffentlicht: 11.03.2026
  • 10:24 Uhr
  • ran.de

Eintracht Frankfurt erlebt eine schwierige Saison. Die SGE ist im Europapokal früh ausgeschieden und in der Bundesliga weit weg von der Spitze. Denkt Sportchef Markus Krösche an einen Abgang?

Bei Eintracht Frankfurt brodelt es hinter den Kulissen. Das berichtet unter anderem die "Frankfurter Rundschau". Sportvorstand Markus Krösche hegt demnach offenbar ernste Zweifel an seiner langfristigen Zukunft bei der SGE.

Obwohl sein Vertrag bis 2028 läuft, hängt eine mögliche Verlängerung nicht nur vom sportlichen Erfolg der aktuellen Saison ab, sondern vor allem von der strategischen Ausrichtung des Klubs. Berichte deuten darauf hin, dass Krösche die bisherige Erfolgsphase als abgeschlossen betrachten soll.

Bundesliga: Markus Krösche brachte Eintracht Frankfurt auf Vordermann

Seit Krösches Amtsantritt im Sommer 2021 hat die SGE sportlich und wirtschaftlich aufgetrumpft. Der Kaderwert kletterte laut "transfermarkt" von 242 Millionen Euro auf 390 Millionen Euro – ein Plus von 61 Prozent. Durch clevere Transfers erzielte Frankfurt ein positives Saldo von etwa 155 Millionen Euro, was weltweit nur von wenigen Klubs getoppt wird.

Höhepunkte waren der Triumph in der Europa League 2022 und die erste reguläre Qualifikation für die Champions League 2025, auch wenn die Eintracht in der Ligaphase enttäuschte.

Trotz dieser Erfolge muss der Verein jährlich einen Transferüberschuss von über 30 Millionen Euro erwirtschaften, um finanziell stabil zu bleiben – eine Balance, die Krösche maßgeblich mitgestaltet hat.

Die Zweifel sollen durch interne Spannungen genährt werden. Vorstandssprecher Axel Hellmann kritisierte auf der Mitgliederversammlung Anfang 2026 Teile der Kaderplanung: "Wir haben an der einen oder anderen Stelle den Kader falsch eingeschätzt, und einige Personalien haben einfach nicht funktioniert."

Ob und wie es mit dem ehemaligen Profi des SC Paderborn weitergeht, ist noch offen.

