Eintracht Frankfurt: Rafael Borre tritt gegen Ex-Klub nach

Anzeige

Rafael Borre wurde am letzten Tag der Sommertransferperiode zu Werder Bremen ausgeliehen. Seinem eigentlichen Klub Eintracht Frankfurt warf er nun Unehrlichkeit vor.

Rafael Borre hat einen festen Platz in den Geschichtsbüchern von Eintracht Frankfurt. Im Europa-League-Finale 2022 gegen die Glasgow Rangers erzielte er nicht nur den 1:1-Ausgleichstreffer, sondern auch den entscheidenden Elfmeter zum Titel im anschließenden Elfmeterschießen.

Kurz darauf spielte Borre jedoch kaum noch eine Rolle. "Es war außergewöhnlich, dass es sich so schnell verändert hat: Ich war erst ein sehr wichtiger Spieler im Klub, konnte dem Verein etwas geben und mithelfen, die Europa League zu gewinnen und sich damit erstmals für die Champions League zu qualifizieren", erinnert sich der Kolumbianer in der "Sport Bild".

"Es war auch das erste Mal, dass ich das überhaupt in meiner Karriere erlebt habe, dass ich mich so schnell in einer derart anderen Situation wiedergefunden habe", erzählte Borre weiter. "Das ist die Brutalität des Fußballgeschäfts."

Und das obwohl ihm der Klub andere Versprechen machte. "Mir wurde 2022 gesagt, ich sei wichtig für die Mannschaft. Ich habe dann aber nicht die Rolle gespielt, die ich mir erhofft hatte", erinnert sich der Mittelstürmer.