Anzeige Randal Kolo Muani ist bei Eintracht Frankfurt in Streik getreten. Er verweigerte das Mannschaftstraining, um seinen Wechsel zu Paris St. Germain zu forcieren. Nicht das erste Mal, dass ein Spieler zu solch einer Maßnahme greift. Aber die Eintracht muss jetzt zwingend hart bleiben - und macht aktuell alles richtig in der Causa. Ein Kommentar. Von Kai Esser Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Griezmann und mehr. Die Liste der Vorgänger von Randal Kolo Muani ist lang. Dabei geht es in jener Liste nicht um Tore, wie man anhand der Position der Spieler meinen könnte, sondern um Streiks. Dieses Mittel hat nun auch Kolo Muani gewählt. Er will seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain erzwingen. Doch während die Vereine bei den vormals genannten Spielern stets weich geworden sind und sie verkauft haben, muss die SGE in diesem Fall hart bleiben. Es muss ein Exempel statuiert werden!

Eintracht Frankfurt: Krösche muss bei Kolo Muani hart bleiben - und kann das Denn im Gegensatz zu den vorher genannten Fällen der Streiks, hat die Eintracht die beste und komfortabelste Ausgangsposition. Ja, es ist viel Geld, was die SGE ablehnt. Aber Kolo Muani ist angesichts des aufgeblähten Marktes und des Zeitpunktes des Transfersommers nun einmal mindestens die 100 Millionen Euro wert, die die Adlerträger fordern. Der Ball liegt vor allem in der Hälfte von PSG. Markus Krösche weiß, dass das Transferbudget von Frankreichs Serienmeister de facto eine liegende Acht ist. Durch den Verkauf von Neymar nach Saudi-Arabien sind Probleme mit dem Financial Fairplay auch keine Ausreden von Nasser Al-Khelaifi mehr.

Und Kolo Muani selbst? Der hat am allerwenigsten "Leverage", wie die US-Amerikaner es nennen, in diesen Verhandlungen. Sein Vertrag am Main gilt noch bis 2027. Klar täte es der Eintracht weh, den Top-Stürmer notfalls auf die Tribüne zu setzen. Aber noch mehr täte das dem Angreifer weh. Der will schließlich nicht nur auf höchstem Niveau spielen, sondern sich auch noch für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland empfehlen. Die Konkurrenz in Frankreich könnte nicht größer sein. Sollte die SGE ihn tatsächlich auf der Tribüne versauern lassen, wäre Kolo Muani der größte Leidtragende. Also: 100 Millionen Euro oder kein Transfer, das sollte die Devise sein.

Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt: Lewandowski und Co. zeigten, wie es geht Dabei hat Kolo Muani bereits in der Bundesliga gezeigt bekommen, wie man professionell mit solchen Situationen umgeht. Erst in der vergangenen Saison äußerte Moussa Diaby recht offensiv, dass er gerne in die Premier League wechseln würde. Bayer Leverkusen jedoch sagte vorerst ab, weil es kein passendes Angebot gab. Ein Jahr später unterschrieb Diaby bei Aston Villa, da die monetären Forderungen von Bayer 04 erfüllt wurden. Diaby spielte unter Xabi Alonso zuvor eine hervorragende Saison. Prominentestes Beispiel ist Robert Lewandowski. Der wollte 2013 gleich zwei Mal, im Sommer und im Winter, unbedingt zum FC Bayern wechseln. Borussia Dortmund schob dem einen Riegel vor. Anstatt zu jammern gelangen ihm in 48 Pflichtspielen 41 Scorerpunkte. Der Lohn dafür: Ein tränenreicher Abschied vor der Südtribüne und bis heute kein Groll aus dem BVB-Fanlager.