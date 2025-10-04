Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: FCB-Star wäre wohl fast bei der SGE gelandet

Im Topspiel der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern. Bei den Münchnern steht dabei ein Spieler im Kader, der auch beim Gegner hätte landen können.

Der FC Bayern muss am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt antreten (ab 18:30 Uhr im Liveticker). Dabei könnte aufseiten der Münchner ein Spieler auf dem Feld stehen, der auch beim Gegner hätte landen können.

Mittelfeldspieler Tom Bischof wechselte im Sommer von der TSG Hoffenheim zum Rekordmeister, wurde zuvor aber intensiv von der SGE umworben. Laut "Bild" war die Eintracht im Werben um den 20-Jährigen sogar relativ weit.