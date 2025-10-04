Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: FCB-Star wäre wohl fast bei der SGE gelandet

  • Aktualisiert: 06.10.2025
  • 17:54 Uhr
  • ran.de

Im Topspiel der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern. Bei den Münchnern steht dabei ein Spieler im Kader, der auch beim Gegner hätte landen können.

Der FC Bayern muss am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt antreten (ab 18:30 Uhr im Liveticker). Dabei könnte aufseiten der Münchner ein Spieler auf dem Feld stehen, der auch beim Gegner hätte landen können.

Mittelfeldspieler Tom Bischof wechselte im Sommer von der TSG Hoffenheim zum Rekordmeister, wurde zuvor aber intensiv von der SGE umworben. Laut "Bild" war die Eintracht im Werben um den 20-Jährigen sogar relativ weit.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Bisschof besuchte die Frankfurter, das Trainingszentrum, das Stadion und die Kabinen. Geplant gewesen wäre demnach ein Fünfjahresvertrag. Am Ende wechselte Bischof aber dennoch nach München.

Ob der Youngster im Topspiel zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Seit Saisonbeginn stand er in zwei von elf Pflichtspielen in der Startelf.

Sein Vertrag in München läuft bis Sommer 2029.

Mehr News und Videos zum Fußball
Nicht glücklich: UEFA-Präsident Ceferin
News

"Bedauerlich": UEFA lässt Ligaspiele im Ausland zu

  • 06.10.2025
  • 18:35 Uhr
Bereit für das Barca-Spiel: Lena Oberdorf
News

Oberdorf bereit für Bayern-Kracher in Barcelona

  • 06.10.2025
  • 18:17 Uhr
Oktoberfest
News

"Debüt" und frische Liebe: So feierte der FC Bayern auf der Wiesn

  • 06.10.2025
  • 18:11 Uhr
Atubolu ist ein Erfolgsgarant für den SC Freiburg
News

Baumann krank: Atubolu für DFB-Kader nachnominiert

  • 06.10.2025
  • 18:08 Uhr
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 06.10.2025
  • 17:45 Uhr
Dortmund, Deutschland 04. Oktober 2025: 1. BL - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. RB Leipzig Im Bild: Nach dem Tor von Yan Couto (BVB) zum Ausgleichstor (1:1) für Borussia Dortmund jubelt Waldemar ...
News

BVB-Noten: Drei Zweier und zwei Fünfer

  • 06.10.2025
  • 17:43 Uhr
Cannavaro betreut Usbekistan beim WM-Debüt
News

Cannavaro neuer Nationaltrainer von WM-Debütant Usbekistan

  • 06.10.2025
  • 17:27 Uhr
Große Ziele im Visier: Sjoeke Nüsken
News

Nationalspielerin Nüsken verlängert bei Chelsea

  • 06.10.2025
  • 16:57 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im Free-TV und Livestream auf Joyn

  • 06.10.2025
  • 16:12 Uhr
Ermedin Demirovic (l.) im Spiel gegen Heidenheim
News

VfB "bis auf Weiteres" ohne Demirovic

  • 06.10.2025
  • 15:56 Uhr