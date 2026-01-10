FC Schalke 04: Riesiges Chaos! 10.000 Fans erhalten Geld zurück

Eine kurzfristige Änderung rund um ein Testspiel des FC Schalke 04 sorgte zuletzt für Chaos bei den Fans.

Zweitliga-Tabellenführer FC Schalke 04 hat am Samstag die Form im Spiel gegen den Drittliga-Klub VfL Osnabrück getestet. Dabei gewannen die Gelsenkirchener im Parkstadion mit 2:0.

Allerdings gibt es rund um diese Begegnung nun Ärger bei Teilen der Fans des S04, denn zunächst war angekündigt, dass das Spiel in Osnabrück ausgetragen werde.

Doch am Spieltag musste die Begegnung aufgrund der Witterungsbedingungen in Osnabrück kurzfristig verlegt werden – nach Gelsenkirchen.